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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локо»: вместо Эдера — Дзюба?

Рассказываем, какие перемены могут произойти в команде, лидирующей в чемпионате России.

Источник: Спорт-Экспресс

Как будет строиться селекция «Локо» в зимнее трансферное окно? В декабре в интервью «СЭ» президент клуба Илья Геркус все объяснил. Отсылаю читателя к фрагменту той беседы — она важна для понимания того, что будет происходить в январе-феврале. Напомню, если в Европе трансферное окно закрывается 31 января, то в России зимой оно официально открывается лишь 23 января, а закрывается 22 февраля — то есть у нас есть зазор в плюс три недели. Считается, что футболисты, которые не трудоустроились «там», будут более сговорчивы и приедут «сюда».

Итак, вот что говорил Геркус.

— К весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем с составом с большой скамейкой. И укрепить «Локо» могут только настоящие звезды. А это штучный товар.

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— Леонид Федун говорит, что для «Спартака» большие трансферы — это 15 и больше миллионов евро. А какие для «Локо»?

— Любые. Ищем варианты аренды или свободных агентов. Качественный игрок, бесплатный или арендованный, да еще зимой — это очень редкое сочетание. Предстоящая трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. У нас его нет, чувствуем себя более чем комфортно.

— То есть максимум появятся один-два новичка.

— Да.

— Получается, одной из задач станет поиск команд для футболистов, получающих мало игровой практики или не дающих должного качества в тренировочной работе?

— Абсолютно точная формулировка.

МАРГАСОВ — В «ТОСНО»

Начнем с тех, кто может уйти. Как стало известно «СЭ», в «Тосно», с большой долей вероятности, уйдет защитник Маргасов. Неплохо себя проявивший в «Ростове» защитник перешел в «Локо», но выдержать конкуренцию на позиции правого защитника не сумел и в этом чемпионате на поле не выходил. Контракт игрока с «Локо» действует до середины 2020-го года, и в «Тосно» он перейдет на правах аренды.

В остальном же в обороне перемен не ожидается — в конце года был продлен контракт с молодым Лысовым, а уже в ноябре-декабре к тренировкам в общей группе подключался Чорлука. И сборы опытный хорват, имеющий самый дорогой контракт в команде, начнет в полноценном режиме.

КАСАЕВ ПОКА ОСТАЕТСЯ

Один из самых распространенных слухов — возможный уход Касаева. Полузащитник в этом чемпионате лишь дважды выходил на поле, и интерес к нему еще в прошлом сезоне проявлял тульский «Арсенал». Впрочем, до конкретики дело не дошло. Вчера появилась информация об интересе к игроку со стороны «Ахмата». Как стало известно, ни сам игрок (контракт, по данным transfermarkt.de, действует до середины 2019-го года), ни клуб что-то менять пока не планируют.

30-летний форвард «Локомотива» ЭДЕР | Источник: Спорт-Экспресс

ЕСЛИ ЭДЕР УЙДЕТ

Но главная интрига трансферного окна в «Локо» — форвард. Португалец Эдер может вернуться туда, откуда и был приглашен на условиях аренды — во французский «Лилль».

Вот два факта.

Первый — главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье сообщил о намерении клуба вернуть Эдера.

— Знаю, что клубу нельзя покупать новичков, но мы можем возвращать арендованных игроков, — цитирует RMC Гальтье. — Для этого необходимо получить разрешение от игрока и клуба, который его арендовал. Сейчас у «Лилля» проблемы в атаке. У нас только один нападающий — Понсе, которому 20 лет. Он еще не адаптировался к чемпионату Франции. А у Эдера контракт с «Лиллем». Мы пытаемся решить этот вопрос.

Второй — агент игрока заявил о готовности футболиста вернуться в «Лилль».

— Эдеру нравится в «Локомотиве», — приводит L’Equipe слова агента. — Он снова начал забивать. Но позиция вполне четкая. Если оба клуба договорятся о прекращении аренды, Эдер согласится с этим решением.

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По информации «СЭ», желания «Лилля» и самого футболиста мало — согласиться, по условиям трансферного контракта, должен и «Локо». И свою позицию железнодорожники никак не обозначили.

В случае ухода Эдера клубу придется искать замену. Да, есть разыгравшийся Фарфан и возвращается после травмы Ари, и надо решить, достаточно ли этого, учитывая весеннюю борьбу на двух фронтах — в чемпионате и Лиге Европы. Кроме того, у обоих форвардов в конце сезона заканчиваются контракты с клубом.

В этой ситуации возможен вариант с приходом Дзюбы. Ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин не скрывал своих симпатий к форварду, а сам он, очевидно, был готов сменить команду.

Впрочем, не исключено, что у «Локо» эта сделка и не выгорит. Во-первых, Геркус в том же интервью «СЭ» высказался в том духе, что «Артем футболист исключительный, но “Локо” вряд ли усилит». А во-вторых, не исключено, что на Дзюбу найдется более настойчивый претендент — «Краснодар». Тренер «быков» Игорь Шалимов ранее позитивно отзывался об Артеме.

Есть предположение, что «Зенит» и «Краснодар» на днях смогут-таки найти взаимоприемлемый вариант сделки по переходу Смолова в питерский клуб. Скажем, Смолов отправится в Петербург, а Шатов и Дзюба — в Краснодар. И это будет не обмен, а разные сделки.

Евгений МАРКОВ (№ 20) заинтересовал многие клубы, в том числе и «Локо» | Источник: Спорт-Экспресс

Кто же тогда может заменить Эдера в «Локо»? В СМИ называются две фамилии — 25-летний израильтянин Даббур. Нападающий играет в австрийском «Зальцбурге» и уже несколько сезонов подряд представители футболиста предлагают своего клиента на российском рынке. Покупателей, впрочем, смущает довольно высокая цена (порядка 12−15 миллионов фунтов). В текущем сезоне у Даббура великолепная статистика — 12 голов в 18 матчах чемпионата Австрии, 5 мячей в 8 играх Лиги Европы. Но платить 15 миллионов евро за игрока «Локо» совершенно точно не станет.

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Второй претендент — 23-летний перуанец из датского «Ольборга» Эдисон Флорес, который будет стоить гораздо дешевле, но не факт, что он усилит команду здесь и сейчас.

И третий — пожалуй, самый малореальный вариант. Форвард «Тосно» Марков заинтересовал многих, в том числе и «Локо». Но на рынке говорят о том, что вариант трудоустройства этого воспитанника «Зенита» в другой клуб зависит во многом именно от «Зенита».

Ждать осталось не так и долго. Трансферное окно закрывается в феврале, но уже 11 января «Локо» выходит из отпуска.

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