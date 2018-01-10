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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты, а Головин — это не Фарфан

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру футболистов сборной России Фёдора Смолова, Александра Кокорина и Александра Головина.

Источник: РИА "Новости"

«Смолов и Кокорин — не великие футболисты, они точно не могут сравниться со сборниками моего поколения. Например, Игорь Колыванов только в чемпионате Италии забил почти 50 голов, защитники “Милана” не могли его остановить. А сегодняшние футболисты за всю карьеру в чемпионате России 100 голов не могут забить. Нападающему 30 лет, позади более 10 сезонов, а в активе всего-то 50 мячей.

Головин показывает хороший уровень игры, движется в правильном направлении, но это же не Фарфан! Понятно, что они действуют на разных позициях, но всё равно бонусы получают футболисты, которые забивают. Если бы Головин забивал так же, как Фарфан, ему точно не было бы цены. Хотя в его игре есть свои плюсы: не боится идти в обводку, пытается обострить ситуацию… В российском чемпионате таких футболистов немного. Помню, в прошлом году кто-то кого-то обыграл и потом это месяц показывали по телевизору», — сказал Мостовой в интервью «Столице С».

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