Титулованнее, чем Гончаренко: кто такой Александр Ермакович

Источник: AFP 2018

ВМЕСТЕ С ГОНЧАРЕНКО — С 1998 ГОДА

Гончаренко и Ермакович — настоящие легенды клуба из Борисова, оставившие в его истории яркий победный след и как игроки, и как помощники, и как главные тренеры. Впервые их пути сошлись в 1998 году, когда два футболиста почти синхронно пополнили состав команды. Виктору Михайловичу тогда исполнилось лишь 21, Александру Владимировичу — 23. Однако Гончаренко было не суждено выступать на высоком уровне долго, уже четыре года спустя — в 25 лет — ему пришлось завершить карьеру из-за травмы. За четыре сезона он принял участие в 82 матчах и забил один мяч, выступая на позиции крайнего защитника.

Ермаковичу со здоровьем повезло больше: будучи центральным полузащитником, он провел за БАТЭ 223 встречи, забив 13 голов, и завоевал пять титулов чемпиона Белоруссии. Он прекратил играть 10 лет назад, когда ему было 33 года — как и в случае с Гончаренко, помешали травмы. Когда карьера Ермаковича-футболиста подходила к концу, Гончаренко уже тренировал борисовскую команду, шустро проделав путь «дубль-помощник-главный». В 2008 году БАТЭ впервые попал в основной этап Лиги чемпионов, но Ермакович провел лишь несколько минут против «Ювентуса». «Мечтал сыграть в групповом турнире. Но, к сожалению, замучили повреждения, — вспоминал он спустя годы в интервью “Прессболу”. — Порой думал, что готов — и могу выйти на поле. Но у Виктора Михайловича было свое мнение. Я дулся на него, обижался… Но сейчас понимаю, что он был прав».

После завершения карьеры Ермакович быстро переключился на профессию тренера. Уже в 2009-м он вошел в штаб Гончаренко, и с тех пор считает его своим учителем. «Основной толчок в тренерской работе мне дал именно Виктор Михайлович, хотя он и моложе меня на два года», — признавался Ермакович.

Александр ЕРМАКОВИЧ | Источник: AFP 2018

МОГ УЕХАТЬ В РОССИЮ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Гончаренко возглавлял БАТЭ на протяжении шести сезонов (последний получился неполным), в каждом из которых приводил клуб к золоту. В 2013 году, когда команда немного забуксовала, он все же решился на смену обстановки — захотел попробовать себя в более сильном чемпионате и откликнулся на предложение «Кубани». Гончаренко рассчитывал взять Ермаковича с собой, но получил отказ.

«Предложение очень интересное, но я еще не все сделал в БАТЭ. Поэтому остаюсь и буду делать все, чтобы клуб не только оставался на том уровне, которого достиг, но и двигался дальше», — по воспоминаниям главы БАТЭ Анатолия Капского, говорил Ермакович, после отъезда Гончаренко сразу получивший должность главного тренера.

10 БЕЛОРУССКИХ ТИТУЛОВ ПРОТИВ ДЕВЯТИ

Ермакович в БАТЭ не опустил планку. Клуб выигрывал золото в каждом году, дважды выходил в группу Лиги чемпионов. А в сезоне-2017 Ермакович и вовсе обогнал Гончаренко по количеству титулов — их стало 10: пять чемпионств, четыре Суперкубка и один Кубок. У Гончаренко — 5+3+1 соответственно (правда, в этом зачете не учитывается «золотой» чемпионат, который Виктор Михайлович начинал, но не закончил из-за отъезда в «Кубань»).

Теперь Ермакович — официально самый титулованный тренер Белоруссии.

В ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ЕМУ КРИЧАЛИ: «УХОДИ!»

Но не стоит обожествлять фигуру Ермаковича даже в масштабах такого клуба, как БАТЭ. Прошедший сезон стал для команды одним из самых тяжелых и противоречивых в новейшей истории. Были и потери очков в матчах с середняками и аутсайдерами, и просто плохие по качеству игры. Ермакович дважды хотел подать в отставку (оба раза отговаривали футболисты и руководство), а победа в чемпионате была добыта лишь благодаря мощному финишному рывку. БАТЭ набрал столько же очков (68), сколько и минское «Динамо», но обошел конкурента по дополнительным показателям. Причем если бы клубу из Борисова не вернули три балла после разбирательств, связанных с неправильной заявкой вратаря Сергея Веремко на матч против «Слуцка» и последующей апелляцией, никакого золота могло бы и не быть.

На протяжении невыразительных отрезков болельщики, недовольные сереньким футболом при крепком на фоне остальных команд составе, нередко призывали Ермаковича уйти из клуба. «Конечно, я слышал крики “Уходи”. Уверенности они мне не придали. Но подобная реакция болельщиков на такой результат команды вполне объяснима», — говорил тренер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3S4xl3Zkww8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И ОН УШЕЛ. САМ

Ермакович покинул пост главного тренера БАТЭ 5 января в ранге победителя и по собственному желанию. БАТЭ — вообще едва ли не самый стабильный клуб Восточной Европы, который умеет беречь специалистов. Сменивший Ермаковича Олег Дулуб стал всего лишь пятым главным тренером за 20 лет.

А сам Ермакович, тепло поблагодарив всех за проведенное вместе время, объяснил свое решение так: «Настал момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне».

Председатель правления клуба Анатолий Капский тоже произнес слова поддержки, а заодно раскритиковал всех недоброжелателей, требовавших ухода специалиста.

— Для меня очень важно было узнать, где будет работать в дальнейшем Александр Владимирович Ермакович, — цитирует Капского официальный сайт БАТЭ. — Не скрою, что Виктор Михайлович всегда хотел сделать его своим помощником в ЦСКА. Летом, еще до старта еврокубковой кампании, Гончаренко мне об этом напоминал. И когда я сегодня узнал, что Ермакович будет востребован, у меня отлегло на душе. Потому что Беларуси нельзя терять такого сильного тренера. А все эти опусы об Александре Владимировиче от всяких «блохеров», которые ничего не понимают в футболе, просто нелепы. Для меня Ермакович всегда был тренером номер один. Поэтому мы до последнего думали, что он останется.

Специалисты, которые уже когда-либо работали главными тренерами и выигрывали трофеи, не так просто возвращаются на второстепенные роли в дальнейшем. Но можно вспомнить историю самого Гончаренко: пару лет назад он вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого, и если это и был шажок назад, то только для того, чтобы разбежаться и выпрыгнуть далеко вперед. Вновь на главные роли.