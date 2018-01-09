Пилот Бауэр покинул «Рубин»

В декабре «Рубин» в социальных сетях запустил голосование за лучшего футболиста года. В нем с отрывом неожиданно победил голкипер Сослан Джанаев, сыгравший всего в восьми матчах премьер-лиги за клуб. Но его триумф оказался лишь забавной акцией одного юмористического интернет-сообщества — подписчики активно голосовали за голкипера, и тот всех обошел. «Рубин» ловко выпутался из ситуации: признал игроком года и Джанаева, и занявшего второе место защитника Бауэра.

Успех австрийца справедлив. Бауэр стал частью массовой закупки «Рубина» летом 2016-го, но большинство из тех футболистов либо уже покинуло Казань, либо скоро это сделает. При этом Бауэр уезжает из «Рубина» не потому, что разочаровал Курбана Бердыева. Просто клубу нужны деньги, а австриец — ликвидный товар на рынке.

Кстати, Бауэр прилетал в Татарстан вовсе не австрийцем, а швейцарцем — он получил новый паспорт только год назад и летом впервые был вызван в сборную Австрии. Прогресс защитника был заметен даже на фоне разболтанной обороны «Рубина» — он стал вторым ассистентом команды в сезоне-2016/17 после Рубена Рочины.

Бауэр привлекал болельщиков не только игрой, но и харизмой, коммуникабельностью. Он признавался в любви к татарской кухне и, в частности, к чак-чаку. Осенью 2016-го защитник провел целую открытую лекцию о Швейцарии и шутил, что никто из иностранцев не способен разобрать местный романшский язык.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p36qqJg_sAg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бауэр вообще разносторонний человек. В швейцарском доме у него стоит рояль, а зимой Мориц купил в казанскую квартиру пианино с усилителем и начал заниматься по самоучителю. А еще у него настоящая лицензия пилота. Кто-то занимает свободное время просмотром фильмов или раздачей лайков в Инстаграме, а Бауэр в Швейцарии от нечего делать научился летать — по признанию защитника, у него около ста часов за штурвалом.

Любимцем Казани Мориц стал и из-за тяги к изучению русского языка. Бауэр полиглот: знает итальянский, немецкий, английский, французский и при сильном желании может дать интервью на русском. Конечно, с болельщиками «Рубина» защитник тоже попрощался на русском и даже не сделал ни одной ошибки в сообщении в Инстаграме: «Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб “Рубин” и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdvA-ywAOuS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.851963746223564% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdvA-ywAOuS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент - сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока.. ?? Dear Friends, dear Fans It is a heartbreaking moment for me to announce that I will not continue my career in kazan, but with such an opportunity I couldn‘t resist. I fell in love with the club rubin and aspecially with the city kazan. I want to thank all the people who hostet me so warmly like I never expired before, I felt home! You will always have a big part in my heart. Kazan I love you! Goodbye.. ? #fcrk#нашрубин#казань#мойдом#heartbreakingmoment#newchallange#dreamcometrue#thankful#pursuitofhappiness#goodbyemotherrussia#keepgoing #justdoit#thankyou❤️? @fcrk</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/bauermoritz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Moritz Bauer - Мориц Бауер</a> (@bauermoritz) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-09T15:59:33+00:00">Jan 9, 2018 at 7:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бауэр — только начало большой чистки в «Рубине». Бердыев уже объявил, что из иностранцев на сборы поедут лишь Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун, а остальные ищут новые клубы. Да, у казанцев нехватка денег, но команда и так находится в двух очках от зоны стыковых матчей, а теперь в «Рубине» появятся зияющие дыры. Одна — точно. Когда Бауэр не играл, его чаще всего на правом фланге обороны заменял Кудряшов, хотя Бердыев предпочитает использовать россиянина в центре. Есть еще 36-летний Кузьмин, но полноценной заменой Бауэру он точно не станет.