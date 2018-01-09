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9 января, источник: Спорт-Экспресс

Пилот Бауэр покинул «Рубин»

25-летний защитник «Рубина» Мориц Бауэр перешел в английский «Стоук Сити». Игрок подписал контракт сроком на 4,5 года, а сумма трансфера, по данным «СЭ», составила около 5 миллионов евро.

В декабре «Рубин» в социальных сетях запустил голосование за лучшего футболиста года. В нем с отрывом неожиданно победил голкипер Сослан Джанаев, сыгравший всего в восьми матчах премьер-лиги за клуб. Но его триумф оказался лишь забавной акцией одного юмористического интернет-сообщества — подписчики активно голосовали за голкипера, и тот всех обошел. «Рубин» ловко выпутался из ситуации: признал игроком года и Джанаева, и занявшего второе место защитника Бауэра.

Успех австрийца справедлив. Бауэр стал частью массовой закупки «Рубина» летом 2016-го, но большинство из тех футболистов либо уже покинуло Казань, либо скоро это сделает. При этом Бауэр уезжает из «Рубина» не потому, что разочаровал Курбана Бердыева. Просто клубу нужны деньги, а австриец — ликвидный товар на рынке.

Кстати, Бауэр прилетал в Татарстан вовсе не австрийцем, а швейцарцем — он получил новый паспорт только год назад и летом впервые был вызван в сборную Австрии. Прогресс защитника был заметен даже на фоне разболтанной обороны «Рубина» — он стал вторым ассистентом команды в сезоне-2016/17 после Рубена Рочины.

Бауэр привлекал болельщиков не только игрой, но и харизмой, коммуникабельностью. Он признавался в любви к татарской кухне и, в частности, к чак-чаку. Осенью 2016-го защитник провел целую открытую лекцию о Швейцарии и шутил, что никто из иностранцев не способен разобрать местный романшский язык.

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Бауэр вообще разносторонний человек. В швейцарском доме у него стоит рояль, а зимой Мориц купил в казанскую квартиру пианино с усилителем и начал заниматься по самоучителю. А еще у него настоящая лицензия пилота. Кто-то занимает свободное время просмотром фильмов или раздачей лайков в Инстаграме, а Бауэр в Швейцарии от нечего делать научился летать — по признанию защитника, у него около ста часов за штурвалом.

Любимцем Казани Мориц стал и из-за тяги к изучению русского языка. Бауэр полиглот: знает итальянский, немецкий, английский, французский и при сильном желании может дать интервью на русском. Конечно, с болельщиками «Рубина» защитник тоже попрощался на русском и даже не сделал ни одной ошибки в сообщении в Инстаграме: «Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб “Рубин” и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю!».

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Бауэр — только начало большой чистки в «Рубине». Бердыев уже объявил, что из иностранцев на сборы поедут лишь Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун, а остальные ищут новые клубы. Да, у казанцев нехватка денег, но команда и так находится в двух очках от зоны стыковых матчей, а теперь в «Рубине» появятся зияющие дыры. Одна — точно. Когда Бауэр не играл, его чаще всего на правом фланге обороны заменял Кудряшов, хотя Бердыев предпочитает использовать россиянина в центре. Есть еще 36-летний Кузьмин, но полноценной заменой Бауэру он точно не станет.

А австриец теперь будет спасать «Стоук Сити» от вылета из премьер-лиги. Интересно, что на сайте «гончаров» написано, что Бауэра лично вел Марк Хьюз, но на днях тренера уволили, а сделку защитника все равно довели до конца. «Гончарам» нужен правый защитник — в последних матчах на этой позиции в «Стоуке» играл 18-летний Эдвардс. Остается пожелать моторному Бауэру мягкой посадки.

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