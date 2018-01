Пилот Бауэр покинул «Рубин»

Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент - сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб "Рубин" и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока.. ?? Dear Friends, dear Fans It is a heartbreaking moment for me to announce that I will not continue my career in kazan, but with such an opportunity I couldn‘t resist. I fell in love with the club rubin and aspecially with the city kazan. I want to thank all the people who hostet me so warmly like I never expired before, I felt home! You will always have a big part in my heart. Kazan I love you! Goodbye.. ? #fcrk#нашрубин#казань#мойдом#heartbreakingmoment#newchallange#dreamcometrue#thankful#pursuitofhappiness#goodbyemotherrussia#keepgoing #justdoit#thankyou❤️? @fcrk

A post shared by Moritz Bauer - Мориц Бауер (@bauermoritz) on Jan 9, 2018 at 7:59am PST