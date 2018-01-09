Игрок «Рубина» Бауэр перешел в «Сток Сити»
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Сток Сити» подписал контракт с защитником Морицем Бауэром, ранее выступавшим за казанский «Рубин», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Сток Сити» подписал контракт с защитником Морицем Бауэром, ранее выступавшим за казанский «Рубин», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 25-летним австрийцем рассчитано на четыре с половиной года. Сумма сделки не разглашается.
«Мориц — игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени, и еще (бывший главный тренер “Стока”) Марк Хьюз хотел его взять. Мориц приехал в Англию на прошлой неделе, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия контракта, и теперь мы смогли завершить его трансфер», — сказал исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.
«Это высоко котирующийся футболист, который с прошлого года вызывается в сборную Австрии. Он укрепит нашу оборонительную линию», — отметил он.
Бауэр перешел в «Рубин» летом 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». В общей сложности в составе казанцев он провел 41 игру. Защитник выступал за юношескую и молодежную сборные Швейцарии, однако в сентябре прошлого года дебютировал в основной сборной Австрии. Всего за австрийскую национальную команду успел провести четыре матча.