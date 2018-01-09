Игрок «Рубина» Бауэр перешел в «Сток Сити»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 25-летним австрийцем рассчитано на четыре с половиной года. Сумма сделки не разглашается.

«Мориц — игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени, и еще (бывший главный тренер “Стока”) Марк Хьюз хотел его взять. Мориц приехал в Англию на прошлой неделе, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия контракта, и теперь мы смогли завершить его трансфер», — сказал исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.

«Это высоко котирующийся футболист, который с прошлого года вызывается в сборную Австрии. Он укрепит нашу оборонительную линию», — отметил он.