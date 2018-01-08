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8 января, источник: Р-Спорт

«Динамо» сыграет с «Ахматом» на сборах в Турции

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» проведут товарищеские матчи с литовским «Стумбрасом», черногорской «Зетой» и грозненским «Ахматом» на зимних тренировочных сборах в Турции, сообщается на официальном сайте «Динамо».

«Динамо» 12 января отправится в Турцию, где пройдут все три зимних сбора команды. Первый сбор продлится до 24 января, второй сбор состоится с 27 января по 8 февраля, третий — с 11 по 23 февраля.

Первоначально на 23 января у динамовцев был запланирован спарринг с австрийским «Санкт-Пельтеном», однако, согласно обновленной информации, москвичи в этот день встретятся со «Стумбрасом». Также оставались неизвестными соперники команды Дмитрия Хохлова еще по двум контрольным матчам, намеченным на 14 и 22 февраля — ими стали «Зета» и «Ахмат» соответственно.

Кроме того, соперником москвичей в контрольном матче 18 февраля вместо БАТЭ будет другой белорусский клуб — «Динамо» из Минска.

После 20 туров «Динамо» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 22 очка.

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