Спортивный директор «Зальцбурга» подтвердил интерес «Локомотива» к Даббуру

Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне 25-летний футболист сборной Израиля провел за «Зальцбург» 31 матч во всех турнирах, отличился 17 раз.

«Со стороны “Локомотива” есть интерес, но конкретного предложения мы не получили, — сказал Фройнд, которого цитирует kurier.at. — Если нам предложат 15 миллионов евро или более, мы можем начать переговоры, но мы не намерены отпускать игроков основного состава».

Даббур ранее защищал цвета тель-авивского «Маккаби», швейцарского клуба «Грассхоппер».

Кроме того, по данным СМИ, «Зальцбург» отклонил предложение московского «Спартака» по хорватскому защитнику Дуе Чалета-Цару в размере 12 миллионов евро. «Мы не продадим его в зимнее трансферное окно», — подчеркнул Фройнд.