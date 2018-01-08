Британский журналист: «Эвертон» оценил Промеса в £ 20 млн

Источник: РИА "Новости"

«Эвертон» следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом.

Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом.

«Эвертон» оценил его в £ 20 млн, так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать, — сказал Бернс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.