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11:12 (мск), источник: Газета.Ру

«Анжи» расторг соглашение об аренде полузащитника «Спартака» Гулиева

«Анжи» расторг соглашение об аренде полузащитника Аяза Гулиева, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Гулиев выступал на правах аренды в «Анжи» в сезонах 2016/2017 и 2017/2018. В составе клуба он провел 22 матча, забив один мяч.

Права на полузащитника принадлежат московскому «Спартаку».

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