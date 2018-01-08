Ново выступал за «Рейнджерс» с 2004 по 2010 год.
«Анжи» расторг соглашение об аренде полузащитника «Спартака» Гулиева
«Анжи» расторг соглашение об аренде полузащитника Аяза Гулиева, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
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«Анжи» расторг соглашение об аренде полузащитника Аяза Гулиева, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
Гулиев выступал на правах аренды в «Анжи» в сезонах 2016/2017 и 2017/2018. В составе клуба он провел 22 матча, забив один мяч.
Права на полузащитника принадлежат московскому «Спартаку».