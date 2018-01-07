Нарубин покинул «Динамо» по обоюдному согласию сторон
МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с вратарем команды Сергеем Нарубиным по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с вратарем команды Сергеем Нарубиным по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщили в
«Контракт с Нарубиным был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сказали в
Нарубин является воспитанником московской
В 2016 году стал игроком московского «Динамо». В сезоне-2016/17 провел за команду две игры первенства Футбольной национальной лиги и три матча Кубка России. В текущем сезоне 36-летний Нарубин не сыграл за «Динамо» ни одной официальной встречи. Голкипер защищал ворота команды в товарищеском матче против сборной России, который состоялся 3 сентября и завершился со счетом 3:0 в пользу национальной команды.