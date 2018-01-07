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7 января, источник: ТАСС

Нарубин покинул «Динамо» по обоюдному согласию сторон

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с вратарем команды Сергеем Нарубиным по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Контракт с Нарубиным был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сказали в пресс-службе.

Нарубин является воспитанником московской детско-юношеской школы «Трудовые Резервы». Свой первый профессиональный контракт подписал в 2000 году с раменским «Сатурном». Затем вратарь выступал за брянское «Динамо», владикавказскую «Аланию», пермский «Амкар», «Тосно» из Ленинградской области и «Уфу».

В 2016 году стал игроком московского «Динамо». В сезоне-2016/17 провел за команду две игры первенства Футбольной национальной лиги и три матча Кубка России. В текущем сезоне 36-летний Нарубин не сыграл за «Динамо» ни одной официальной встречи. Голкипер защищал ворота команды в товарищеском матче против сборной России, который состоялся 3 сентября и завершился со счетом 3:0 в пользу национальной команды.

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