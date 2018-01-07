Бердыев погнал легионеров из «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

«Мы надеемся, что плодотворно поработаем на сборах. Из легионеров на них едут Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только один игрок в среднюю линию», — заявил Бердыев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uFVSYO2u_wk?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 20 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Рубин» с 23 очками занимает 11-е место в таблице. В составе команды выступают легионеры Мориц Бауэр, Максим Лестьен, Рагнар Сигурдссон, Янн М’Вила и Рубен Рочина. Совокупная стоимость всех игроков казанцев превышает 40 миллионов евро.