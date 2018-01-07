Бердыев погнал легионеров из «Рубина»
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев предложил части легионеров искать себе новую команду.
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев предложил части легионеров искать себе новую команду.
«Мы надеемся, что плодотворно поработаем на сборах. Из легионеров на них едут Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только один игрок в среднюю линию», — заявил Бердыев.
После 20 туров Российской футбольной
Бердыев вернулся в Казань летом 2017 года. До этого он тренировал «Ростов» (2014−2016), заняв с дончанами второе место в РФПЛ в сезоне-2016/17 и впервые в истории выведя клуб в Лигу чемпионов, и «Рубин» (2001−2013), дважды приведя команду к титулу чемпиона России и победе в Кубке страны.