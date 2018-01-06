Бердыев режет мясо. Как «Рубин» избавляется от «золотого» балласта

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани

«Рубин» вышел из отпуска раньше остальных и уже взорвал медиапространство. Сначала клуб из Татарстана презентовал новичка Вячеслава Подберезкина, взятого у «Краснодара» в бесплатную аренду, а в субботу сам Курбан Бердыев сделал громкое заявления по поводу дорогостоящих легионеров и их будущего. Причем сделал это спокойным голосом и на фоне новогодней елки, как символ того, что в 2018-м «Рубин» будет жить иначе.

Итак, по словам тренера, на сборах работу продолжат только четыре иностранца: Сесар Навас, Гекдениз, Азмун и Цакташ. А чуть позже Бердыев добавил, что если уйдет Бауэр, то из аренды будет возвращен Виталий Устинов. Остальным придется искать новые клубы.

МИЛЛИОНЫ ЕВРО — И НИКАКОЙ ОТДАЧИ

Методом исключения понимаем, что в ОАЭ не ждут Алекса Сонга, Максима Лестьенна, Рубена Рочину и Яна М'Вилу. На балансе клуба есть еще такие персонажи, как Санчес, Саму, Самбрано, Пилявский, Бергстрем, но они уже давно в арендах, так что сейчас не о них.

Веселый шопинг имени Ильсура Метшина до сих пор снится руководству в страшных снах. По данным transfermakt.de за Рочину и Лестьенна Казань заплатила 20 миллионов евро. Сонг пришел бесплатно, но на зарплату в 4 миллиона. Финансовые проблемы «Рубина» известны всей стране, игроки четыре месяца сидели без денег и до сих пор неизвестно, рассчитались ли с ними.

Только по самым скромным подсчетам суммарный годовой оклад квартета Сонг, Лестьенн, Рочина, М'Вила тянул на 12−13 миллионов евро, и это без учета бонусов. Просто безумные деньги, если учесть, что «Рубин» идет на 11-м месте, на трибунах собирается по полторы тысячи зрителей, а игра большинства легионеров, мягко говоря, не вызывает восторга. Так довольно быстро стало очевидно, что шансов заиграть при нынешнем тренере у Лестьенна, Рочины и Сонга нет. М'Вила появлялся на поле часто, но выглядел так, что каждый второй на «Казань Арене» лично был готов отвезти его аэропорт.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Контакты Лестьенна, Сонга и Рочины действуют еще два с половиной года. Понятно, что сейчас «Рубин» не сможет отбить и половины потраченного, все они сильно потеряли в цене, но иного выхода нет. Пока непонятно, как разрыв отношений будет оформлен, все-таки никто в здравом уме от таких денег не откажется, но понятно, что юристы и агенты уже работают.