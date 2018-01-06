В России скажут «Белиссимо!» Кто такой Вериссимо — будущий новичок «Спартака»
По данным «СЭ», переговоры по трансферу в «Спартак» 22-летнего центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо вошли в завершающую стадию.
По данным «СЭ», переговоры по трансферу в «Спартак» 22-летнего центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо вошли в завершающую стадию.
Сделка может быть завершена в самое ближайшее время. По нашей информации, общая сумма компенсации за этот переход может составить чуть более 5 миллионов евро, а срок контракта Вериссимо с московским клубом составит не менее четырех лет.
Если все сложится успешно, то защитник присоединится к
КТО ТАКОЙ?
Если коротко, то на сегодня это один из самых перспективных игроков чемпионата Бразилии. Он провел за «Сантос» больше матчей, чем любой из его партнеров по команде. И внес огромный вклад в итоговое третье место. Родной клуб Пеле пропустил 32 мяча в 38 матчах. Лучше оборонялся только «Коринтианс» (30 мячей). Вериссимо принял участие в 36 встречах и получил 9 желтых карточек. А с учетом других турниров провел 60 игр за год!
При этом важно отметить, что «Сантос» занял высокое место вопреки серьезным финансовым проблемам. В частности, у клуба накопился серьезный долг перед банком, и сегодня он, по сути, живет в кредит. Болельщики переживают, самые нервные и вовсе предрекают любимому коллективу скорый крах. Так что понятно, почему «Сантос» готов расстаться с одним из своих главных активов.
А Вериссимо можно смело назвать таковым. Для этого достаточно взглянуть на его средние показатели в матчах серии А минувшего сезона: точность паса — 88 процентов, лучший результат во всей лиге по числу выносов мяча из штрафной (294 раза за чемпионат).
Кстати, кроме «Спартака» интерес к нему, по данным самых разных СМИ, проявляли «Бенфика», «Бетис», «Нант», «Удинезе», «Штутгарт». Но
КАК ИГРАЕТ?
В бразильской прессе весь год не уставали нахваливать Вериссимо за чуть ли не идеальное сочетание навыков, необходимых центральному защитнику. При росте 190 сантиметров Лукас само собой хорош в верховой борьбе, при этом весьма полезен в созидании — точность длинного первого паса здесь весьма кстати. Классно видит поле, надежно страхует партнеров, действуя на позиции правого центрального защитника, четко выбирает позицию, успешно борется, да и со скоростью порядок.
Настораживает ли
Ранее Лукас долго варился в молодежном футболе. Начинал карьеру в молодежке клуба «Жозе-Бонифасиу», затем оказался в дубле «Линенсе». Едва парня перевели в первую команду в 2012-м, как его купил «Сантос». И снова отправил в молодежный состав. За основу он дебютировал только в январе 2016-го, но до статуса игрока стартового состава было еще далеко.
Когда в декабре 2016-го тренер дал Вериссимо шанс в товарищеском матче с «Бенфикой», а тот привез два пенальти, то многие окончательно списали парня со счетов. Однако он настолько здорово подготовил себя самостоятельно к новому чемпионату в физическом плане, что следующей возможностью, когда конкуренты были то травмированы, то дисквалифицированы, сполна ею воспользовался.
Уже летом «Сантос» продлил с ним контракт до 2022-го на совершенно иных условиях. При этом любопытно, «Сантосу» принадлежат только 80 процентов прав на Вериссимо. Еще по 10 процентов у самого игрока и, как часто бывает в Бразилии, «третьих лиц».
ЧЕГО ЖДАТЬ?
Конечно, переезд молодого бразильца в далекую Россию — это всегда риск. Тем более если речь о центральном защитнике, ведь на этой позиции особенно важна сыгранность и взаимопонимание с партнерами, уверенность в себе.
Однако биография Вериссимо дает основания полагать, что с адаптацией у этого футболиста не должно возникнуть непреодолимых проблем. По крайней мере, в плане трудолюбия и профессионализма он, в отличие от многих соотечественников, образец.
Пару лет назад, когда был еще глубоким резервистом «Сантоса», в интервью Lance рассказывал, как в возрасте 14 лет был в шаге от отчаяния:
— Я был далеко от дома. И родители не знали, как тяжело мне приходится. Я спал на полу в раздевалке, потому что мест в жилом корпусе не было. Я ел самую простую еду, По сути, голодал. И доходило до того, что приходилось есть еду с личинками — настолько был голодным. Каждый день я плакал, много раз хотел сдаться. Но
А вот еще интересный факт: в момент, когда его приглашал «Сантос», «Линенсе» предлагал неплохую по меркам молодого парня зарплату профессионала, но Вериссимо выбрал карьерный рост, при том что в дубле «Сантоса» ему полагались сущие копейки.
В 2015-м история повторилась: тогда «Сантос» тоже испытывал финансовые сложности, а защитника звали «Крузейру» и «Атлетику Паранаэнсе» на хорошую зарплату, однако он снова предпочел остаться в сложный для клуба момент.
Вериссимо называют скромным парнем. Он не транслирует каждый момент своей жизни в Инстаграме или Твиттере. Проводит много времени дома. Любит рыбалку. Кажется, на такого можно положиться.