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6 января, источник: Спорт-Экспресс

Курбан Бердыев: На сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил: из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун.

Источник: Спорт-Экспресс

При этом специалист отметил, что с оптимизмом смотрит на весеннюю часть чемпионата.

— Мы с оптимизмом сморим на сборы, — цитирует клубная пресс-служба Бердыева. — Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

— Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?

— Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.

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