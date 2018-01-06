Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА и еще трех клубов РФПЛ

Источник: Reuters

В субботу РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ. В декабре 2017 года РФС сообщил, что ФИФА сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось.

«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты “Анжи”, “Крыльев Советов” и “Терека”. Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012−13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», — сказал источник.