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6 января, источник: ТАСС

Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА и еще трех клубов РФПЛ

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг- пробах, принадлежащих в том числе игрокам ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека». Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к РФС.

Источник: Reuters

В субботу РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ. В декабре 2017 года РФС сообщил, что ФИФА сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось.

«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты “Анжи”, “Крыльев Советов” и “Терека”. Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012−13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», — сказал источник.

В распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказался электронный файл данных из системы Московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря WADA предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. В связи с этим РФС обратился в СК за помощью в расследовании процедуры допинг- контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации WADA.

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