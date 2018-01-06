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12:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро

По информации бразильского журналиста Давида Чинаглии, «Спартак» заплатит за защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро.

Источник: Спорт-Экспресс

Ожидается, что уже сегодня стороны согласуют условия сделки.

Помимо оговоренной цены, московский клуб обязуется отдать 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов — клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за «Сантос» на его счету 45 игр и один гол.

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