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СМИ: «Спартак» заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро
По информации бразильского журналиста Давида Чинаглии, «Спартак» заплатит за защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро.
По информации бразильского журналиста Давида Чинаглии, «Спартак» заплатит за защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро.
Ожидается, что уже сегодня стороны согласуют условия сделки.
Помимо оговоренной цены, московский клуб обязуется отдать 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов — клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам.
В этом сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за «Сантос» на его счету 45 игр и один гол.