Еркебулан Сейдахмет близок к переходу в клуб российской премьер-лиги. Все, что нужно знать об этом

Vesti.kz собрали главные факты, которые нужно знать в преддверии возможного трансфера юного игрока в российскую премьер-лигу.

При чем тут «Зенит»?

Сейчас Сейдахмету — 17 полных лет. Совершеннолетним он станет 23 февраля. Именно возраст помешал ему прошлой зимой подписать контракт с «Зенитом»: прошлой зимой казахстанец ездил на сборы с молодежной командой питерцев, а затем оформил покер в матче престижного турнира Viareggio Cup в Италии. На четыре гола в ворота американской «Атланты Юнайтед» Сейдахмет потратил 35 минут первого тайма.

О возрасте упомянуто неспроста. Правила ФИФА строго регламентируют переходы несовершеннолетних игроков и за подобные нарушения в последние годы наказывали испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона» — причем, за неправильные трансферы академий страдали именно главные команды клубов.

Трансферное окно в России открыто до 24 февраля, так что «Уфе» ничто не мешает оформить переход Сейдахмета.

Откуда взялся Сейдахмет?

О юном таланте из Казахстана страна узнала в прошлом январе, когда он ярко сыграл за юношескую сборную (до 17 лет) на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. Тогда команда Александра Кузнецова дошла до финала, где минимально уступила России (0:1), а сам Сейдахмет увез домой еще и приз лучшему нападающему турнира.

Сейдахмет родом из Тараза, но воспитывался в «Монтажнике» — эта команда играет в чемпионате области и имеет статус полупрофессиональной. В клубе «Тараз», в котором и началась его взрослая карьера, он находился в аренде. Права на трансфер Сейдахмета принадлежат «Монтажнику» — правила ФИФА разрешают такое.

Как Сейдахмет играл в первом сезоне на взрослом уровне?

Дебютировал на взрослом уровне Сейдахмет 1 апреля в игре с «Тоболом» и сразу же получил желтую карточку за симуляцию. До июня юный нападающий выходил только в домашних матчах (исключением была лишь кубковая игра с «Кайратом» в апреле в Алматы), так как продолжал учиться в школе. В итоге аттестат о среднем образовании Сейдахмет получил с результатом в 98 баллов на ЕНТ.

Опытный Ваит Талгаев отмечал, что главное в работе с Сейдахметом — дать ему постепенно окрепнуть в мужском футболе. Первый гол в КПЛ юный талант забил 18 июня в матче с «Иртышом» (2:0), а за несколько минут до этого отдал еще и голевой пас.

В первом сезоне КПЛ Сейдахмет сыграл 15 матчей. Четырежды выходил в стартовом составе, но лишь один раз отыграл все 90 минут — как раз в той результативной игре с «Иртышом». В среднем же Сейдахмет проводил на поле по 32 минуты.

Сезон для «Тараза» получился в итоге странным. Главная команда Жамбылской области получила место в КПЛ только из-за снятия «Алтая», а в самый пик борьбы за выживание пришла бумага из ФИФА — за долги перед бывшим игроком Обиорой Одитой «Тараз» лишился шести очков и в итоге отправился в первую лигу.

Еще стоит отметить, что Сейдахмет за 2017 год поиграл за три сборные Казахстана: до 17, до 19 и до 21 года. За две последние команды он выходил в официальных матчах, а в сентябре именно его появление на поле помогло «молодежке» заработать пенальти в компенсированное время и отобрать очки у Черногории (1:1).

Кто представляет интересы Сейдахмета?

Прошлой весной Дмитрий Селюк предложил российским клубам обратить внимание на Сейдахмета и натурализовать его. Также агент сообщил, что к нему обращались команды из Испании, которые следят за казахстанцем.

Россиянин Селюк уже долгие годы живет в Барселоне. Самый известный его клиент — Яя Туре, который прошел с ним путь от донецкого «Металлурга» из чемпионата Украины до «Барселоны» и «Манчестер Сити». Остальные игроки Селюка в основном представляют Африку — в Казахстане, например, засветились Айоделе Аделейе, Куасси Куаджа, Лассина Дао (все — «Актобе»), Седрик Гогуа (во второй половине 2017 года — «Кайрат А», с нового сезона — «Кайрат»).

Неизвестно, является ли Селюк основным агентом Сейдахмета или только помогает в определенных вопросах.

Насколько можно доверять информации Арустамяна?

Комментатор «Матч ТВ» считается главным инсайдером российского футбола. Его информация часто сбывается. В общем, ему можно доверять.

Что за клуб «Уфа»?

«Уфа» была основана в 2009 году, а в премьер-лигу пробилась в 2014 году через стыковые матчи. Два сезона клуб из Башкортостана заканчивал на 12-м месте, а весной прошлого года финишировал на седьмом. На зимний перерыв текущего чемпионата «Уфа» ушла на шестой строчке.

У «Уфы» — один из самых скромных годовых бюджетов в РФПЛ. Клуб рассчитывает на сумму в районе 17 миллионов долларов. Подбор футболистов, видимо, сказывается на стиле: в 20 матчах «Уфа» забила 20 голов, но зато — пропустила всего 22. Из шести побед только одна получилась крупная, еще одна — с разницей в два мяча, а остальные четыре — в один (причем трижды фиксировался счет 1:0).

Тренирует «Уфу» Сергей Семак. Бывший капитан сборной России начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2017 году и первым делом запретил команде ругаться матом. 41-летний Семак, которого, кажется, уважают фанаты абсолютно всех клубов, считается одним из самых перспективных российских тренеров.

А еще «Уфа» — самая веселая команда. Каждый выезд команды фиксируется на камеру клубного пресс-атташе Сергея Тыртышного — и это точно стоит вашего внимания.

В составе «Уфы» есть два легионера из Нигерии и по одному — из Хорватии, Чехии, Швейцарии, Словении, Молдовы и Грузии. Самый известный из иностранцев — словенский защитник Боян Йокич, до РФПЛ выступавший в английском чемпионшипе, испанской Примере, итальянской Серии А и французской Лиге 1. Главная звезда «Уфы» — вратарь Александр Беленов, который нередко отражает пенальти и считается кандидатом в сборную России.

Есть в молодой истории «Уфы» и трансфер, которым можно гордиться — в июле 2016 года из Башкортостана в «Манчестер Сити» отправился украинский хавбек Александр Зинченко.

В случае перехода в «Уфу» Сейдахмету будет с кем обсудить казахстанский футбол. Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков в 2009 году поработал в «Локомотиве» (сейчас клуб называется «Астана»).

А когда казахстанцы играли в чемпионате России?

Последним казахстанцем в РФПЛ был Георгий Жуков. До перехода в «Кайрат» он провел восемь матчей за «Урал» и покинул Екатеринбург после скандального высказывания о «детском саде в Ебурге». Хотя Жуков и воспитанник бельгийского футбола, в РФПЛ был заявлен как гражданин Казахстана.

В 2016 году в «Ростове» числился вратарь Стас Покатилов, а тремя сезонами до него в заявке «Кубани» был хавбек Бауыржан Исламхан, но оба нынешних футболиста «Кайрата» выходили за российские клубы только в матчах дублирующих составов.

Если не учитывать Жукова, получается, что последний раз футболист с казахстанским паспортом появлялся в матче РФПЛ в далеком 2009 году. Это был вратарь Давид Лория, который провел две игры за «Спартак-Нальчик».

Что говорят о Сейдахмете?

Пока еще главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк:

«У Сейдахмета есть хорошее качество — не боится идти в обыгрыш. Это еще идет из дворового футбола, когда в детском возрасте хочется обыграть двоих-троих. Правильно на поле открывается. Если ему будут доверять в клубе, то будет хорошо. Чем раньше начнет играть в мужской футбол, тем лучше. Уже к 20 годам может вырасти в качественного футболиста. Главное, чтобы не мешали травмы, а также продолжал правильно развиваться физически и тактически. Талантливый игрок».

В январе 2017 года главный тренер сборной России (до 17 лет) Михаил Галактионов, который в октябре стал главным тренером клуба РФПЛ «Ахмат»:

«Мне очень понравился нападающий Казахстана — очень быстрый мальчик, легкий, хорош с мячом. Думаю, что его ждет большое будущее, если он продолжит работать над собой».

Голландский портал Voetbalzone.nl — о сравнении Сейдахмета с Лионелем Месси: