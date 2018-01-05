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5 января, источник: Советский спорт

Головин обязательно уедет в Европу. Почему вы зря над этим смеетесь

Одним из российских игроков, об интересе европейских клубов к которым периодически сообщают СМИ, является полузащитник ЦСКА Александр Головин. Автор «Советского спорта» уверен: однажды он уедет в Европу.

Источник: Советский спорт

ОШИБОЧНОЕ МЕРИЛО

«Арсенал», «Челси», «Барселона» — самые громкие клубы, об интересе к которым к Александру Головину уже появлялась информация. Насколько это правдиво, неизвестно. Однако повод задуматься есть. О потенциале Головина.

Самая большая ошибка в ситуации с Головиным оценивать игрока по результативности — голам и передачам (в нынешнем сезоне он забил в чемпионате России три гола и сделал два паса, в ЛЧ на его счету лишь один пас). Во-первых, потому что он ни то, ни другое не является его главной обязанностью в нынешнем ЦСКА. Во-вторых, потому что атакующий потенциал ЦСКА довольно беден.

Самый успешной отрезок ЦСКА выдал во второй половине осени, когда перешел на схему 5−2−2−1. В ней Головин наряду с Натхо играл в опорной зоне и отвечал за предпоследний пас — продвижение мяча в атаку. Отмечаться голевыми действиями отсюда сложно.

Когда Головину требовалось продвигать мяч вперед из опорной зоны, то перед игроком тоже было сложность — решить, куда именно пасовать можно. В дерби со «Спартаком» были ситуации, когда Головин спокойно мог отыграть мяч на одинокого Кирилла Набабкина. Но что бы это дало ЦСКА, учитывая комбинационную слабость левого защитника? Когда в одном из эпизодов в перспективной ситуации Головин отдал мяч Набабкину, то мог об этом пожалеть: Кирилл отыграл его защитникам. Поэтому в следующих ситуациях Головин предпочитал передержать мяч и поискать варианты перспективней. Если не знать о слабости левого фланга ЦСКА (Щенников в развитии атак тоже не силен), то эту передержку мяча можно занести в пассив игроку, но мы-то знаем, а потому так делать (заносить в пассив) даже не опрометчиво, а ошибочно.

Другой кадровый минус ЦСКА — отсутствие форварда. В дерби Вернблум почти не предлагал себя партнерам под опасные передачи. Фактор нападающего имеет большое значение для Головина, когда он поднимает в атакующую линию из опорной зоны. А он делает это регулярно.

КОМПЛЕКС ПЛЮСОВ

В такой ситуации оценивать класс Головина правильнее, всматриваясь в его тенденциозные плюсы — то, чем он радует из игры в игру, даже если команда не извлекает выгоды. Благо, такие эпизоды есть. И их комплекс позволяет рассчитывать на то, что Головин европейским клубам действительно интересен.

Ювелирная работа спиной к полю

Александр хорошо работает с мячом, когда находит спиной к полю. В этом плане основные его умения — ускорение от оппонента под передачу в недодачу и ускорение с мячом в сторону с последующим продвижением или передачей партнеру. Когда он играет в опорной зоне, то у защитников ЦСКА при прессинге благодаря Головину есть возможность выходить в атаку через центр.

В такие моменты лишить мяча Головина практически нереально. Этого не скажешь про его партнера Алана Дзагоева: в московском матче с «МЮ» (1:4) Андер Эррера организовал две голевые атаки, в одном случае перехватив передачу на Дзагоева, а в другом отобрав у него мяч! Оба раза Дзагоев не делал ускорения под передачи в недодачу, а Головин их совершает. Тогда еще ЦСКА играл по схеме 3−5−2. Через несколько игр Гончаренко отодвинул Дзагоева ближе к чужим воротам, сменил схему и остановился на паре Головин — Натхо в опорной зоне. Эти два игрока отлично друг друга дополняют: Натхо не разворачивается так резво, как Головин, а россиянин уступает израильтянину в длинных передачах.

Интересно, что в чемпионате России Головин входит в шестерку лучших игроков по заработанным штрафным — 2,4 в среднем за матч, по данным WhoScored.com. Без фола столь реактивного игрока останавливать успевают редко.

Стремительное продвижение мяча

Другой плюс Головина, который невозможно переоценить, — продвижение мяча между линиями. Одно это умение уже важно. Но еще более ценно, что полузащитник продвигает мяч низом, удобно для партнеров. Подобным образом хавбек начал две голевые атаки ЦСКА в гостевом матче с «Базелем» (2:1), в одном случае отрезов от обороны двух соперников, а в другом сразу четырех.

Влияние на игру у Головина в ЦСКА огромное. По количеству передач в ЦСКА в чемпионате России он входит в пятерку лучших, при этом является вторым из хавбеков (51,8), уступая лишь Бибрасу Натхо (57,7). По точности передач Головин третий в команде и первый среди полузащитников (82,6%). Лучше показатели только у Василия Березуцкого (88,5%) и Сергея Игнашевича (83,5%). Но они не делают и половины того для атаки в плане передач, что выполняет Головин.

Сама по себе точность передач может ни о чем не говорить. А вот в комплексе с продвижением мяча она становится очень информативной. Когда ЦСКА играл на выезде с «МЮ» (1:2), Головин стал лучшим игроком нашей команды по передачам в финальную треть поля — 25. И одновременно лучшим из игроков стартового состава по точности — 93,6%.

Понятны комплименты игроку от Виктора Гончаренко. Вот что он сказал после игры: «Считаю, что Головин действовал на уровне Матича, Эрреры и Погба. Он ни в чем им не уступал: сохранял мячи под давлением, играл вперед и даже действовал острее оппонентов».

Создание остроты

Да, играя в опорной зоне, Головин еще и умудряется создавать остроту чужим воротам. В чемпионате России он лучший футболист ЦСКА по обводкам (2), второй по ударам (2,4) и третий по передачам под удар (1,6). По дриблингу Головин лучший не только в ЦСКА, но и в чемпионате России. В Лиге чемпионов он тоже лучший в команде по обводкам (1,8), третий по ударам (1,3) и второй по передачам под удар (1,5).

Когда ЦСКА встречался дома с «Бенфикой» (2:0) с помощью Головина Виктор Гончаренко целенаправленно бил по левой зоне соперника. И спортсмен оправдал ожидания, поучаствовав в двух голах. Но это не все: за игру наш хавбек сделал одну ключевую передачу, дважды обыграл соперников, а точность его передач составила 89%

В первой голевой атаке Головину помогло ускорение — под передачу Фернандеса на правом фланге. Своевременное ускорение — визитная карточка нашего футболиста не только при игре на своей половине поля, но и на чужой. Эта сильная сторона помогает ему и в дриблинге — ускоряясь и замедляясь, он стремительно меняет вектор движения. Впрочем, это не имело бы значения, не умей игрок работать с мячом — Головин техничен.

СЛОВА ГОНЧАРЕНКО

Вы верите, что при таком количестве плюсов по Головину ЦСКА не получит предложений в одно из ближайших трансферных окон? Я нет. Он ведь еще и в обороне производителен — в Лиге чемпионов стал третьим в команде по отборам (2,2).

Перед началом текущего сезона, на встрече с болельщиками, Головин пообещал, что не уйдет, пока клуб не вернет себе золотые медали. На этом история не закончилась, обещание футболиста прокомментировал Виктор Гончаренко: «Я бы не стал такое заявлять. Допустим, поступит предложение от “Челси” или “Арсенала”… Считаю, что у Головина уже серьезный уровень для игры в больших клубах». Кажется, в ЦСКА к предложению готовы.

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