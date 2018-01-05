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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Натхо в ближайшие месяцы решит, оставаться ли ему в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, находящийся в отпуске в Израиле, заявил местным журналистам о том, что примет решение о продолжении своей карьеры в ближайшие месяцы.

Источник: РИА "Новости"

По словам хавбека, армейцы заинтересованы в том, чтобы он подписал новый контракт с клубом.

— Я полностью выложусь ради достижения целей и задач клуба. Знаю, что армейцы заинтересованы в том, чтобы я остался в команде по окончании нынешнего контракта, — сказал Натхо. — Я очень этим польщен. Намерен принять окончательное решение в ближайшие полтора — два месяца. (Эли ШВИДЛЕР).

Напомним, что Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2018-го. В текущем сезоне 29-летний израильтянин провел в составе армейцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.

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