Натхо в ближайшие месяцы решит, оставаться ли ему в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, находящийся в отпуске в Израиле, заявил местным журналистам о том, что примет решение о продолжении своей карьеры в ближайшие месяцы.
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, находящийся в отпуске в Израиле, заявил местным журналистам о том, что примет решение о продолжении своей карьеры в ближайшие месяцы.
По словам хавбека, армейцы заинтересованы в том, чтобы он подписал новый контракт с клубом.
— Я полностью выложусь ради достижения целей и задач клуба. Знаю, что армейцы заинтересованы в том, чтобы я остался в команде по окончании нынешнего контракта, — сказал Натхо. — Я очень этим польщен. Намерен принять окончательное решение в ближайшие полтора — два месяца. (Эли ШВИДЛЕР).
Напомним, что Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2018-го. В текущем сезоне 29-летний израильтянин провел в составе армейцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.