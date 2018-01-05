Натхо в ближайшие месяцы решит, оставаться ли ему в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

По словам хавбека, армейцы заинтересованы в том, чтобы он подписал новый контракт с клубом.

— Я полностью выложусь ради достижения целей и задач клуба. Знаю, что армейцы заинтересованы в том, чтобы я остался в команде по окончании нынешнего контракта, — сказал Натхо. — Я очень этим польщен. Намерен принять окончательное решение в ближайшие полтора — два месяца. (Эли ШВИДЛЕР).