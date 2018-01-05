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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Бьорн Сигурдарсон — игрок «Ростова»

Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с «Ростовом», информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с форвардом рассчитано на 3,5 года и включает в себя опцию продления еще на один год.

— Я счастлив подписать контракт с «Ростовом». У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством «Ростова», — сказал Сигурдарсон. — Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

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Я благодарю президента и спортивного директора «Ростова» за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой.

26-летний Сигурдарсон в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за «Мольде» забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету Сигурдарсона 1 гол и 9 матчей за сборную Исландии.

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