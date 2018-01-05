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СМИ: «Локомотив» интересуется нападающим «Зальцбурга» Мунасом Даббуром
Нападающий сборной Израиля и «Зальцбурга» Мунас Даббур находится в сфере интересов «Локомотива», сообщает портал One.
Нападающий сборной Израиля и «Зальцбурга» Мунас Даббур находится в сфере интересов «Локомотива», сообщает портал One.
Рыночная стоимость 25-летнего игрока может составить 15 миллионов евро.
Отмечается, что помимо железнодорожников, Даббуром интересуются «Севилья», «Реал», «Бетис» и киевское «Динамо».
Напомним, что в прошлом году представители игрока вели активные переговоры с ЦСКА, не увенчавшиеся успехом.
В текущем сезоне Даббур забил 12 голов в 18 матчах чемпионата Австрии, а также 5 мячей в 8 играх Лиги Европы.