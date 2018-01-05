Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Зенит», «Интер» и «Арсенал» интересуются форвардом «Ахмата» Лео
Нападающий «Ахмата» Лео попал в сферу интересов ряда
Нападающий «Ахмата» Лео попал в сферу интересов ряда
По данным источника, бразильским игроком интересуются
Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривает 19-летнего Лео в качестве возможный замены форварду Алексису Санчесу, который, скорее всего, покинет клуб этой зимой или по окончании сезона. Игрок «Ахмата», перешедший в грозненскую команду летом прошлого года, оценивается в € 6 млн.
В нынешнем сезоне Лео провёл 19 матчей в чемпионате России и забил три гола.