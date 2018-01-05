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5 января, источник: Чемпионат.com

«Зенит», «Интер» и «Арсенал» интересуются форвардом «Ахмата» Лео

Нападающий «Ахмата» Лео попал в сферу интересов ряда топ-клубов, утверждает итальянское издание Calciomercato.it.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, бразильским игроком интересуются санкт-петербургский «Зенит», миланский «Интер» и лондонский «Арсенал».

Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривает 19-летнего Лео в качестве возможный замены форварду Алексису Санчесу, который, скорее всего, покинет клуб этой зимой или по окончании сезона. Игрок «Ахмата», перешедший в грозненскую команду летом прошлого года, оценивается в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Лео провёл 19 матчей в чемпионате России и забил три гола.

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