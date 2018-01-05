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СМИ: Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА
Олег Дулуб станет новым главным тренером БАТЭ, утверждает телеканал «Беларусь 5». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
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Олег Дулуб станет новым главным тренером БАТЭ, утверждает телеканал «Беларусь 5». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Нынешний наставник команды Александр Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА и станет ассистентом Виктора Гончаренко.
Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.