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5 января, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА

Олег Дулуб станет новым главным тренером БАТЭ, утверждает телеканал «Беларусь 5». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Нынешний наставник команды Александр Ермакович войдет в тренерский штаб ЦСКА и станет ассистентом Виктора Гончаренко​.

Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

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