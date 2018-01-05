Рахимич намерен совмещать работу тренера в сборной Боснии и Герцеговины и ЦСКА

В четверг стало известно, что 41-летний Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины. Специалист будет помогать новому главному тренеру команды хорвату Роберту Просинечки.
«Это неожиданная для меня новость, — признался Рахимич. — Мне вчера позвонили и сказали, что назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с клубом по вопросу совмещения должностей. У меня есть желание остаться в ЦСКА — сборная играет нечасто, поэтому будет возможность совмещать посты».
«Это шаг в моей карьере, — добавил он. — Я надеюсь, это будет успешный опыт. А в дальнейшем хотел бы возглавить взрослую команду».
Рахимич входил в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2015 году он был утвержден федерацией в качестве скаута сборной.
Рахимич играл на позиции полузащитника в составе московского ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами футболист стал 5-кратным чемпионом России, 7-кратным обладателем Кубка России, 5-кратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. За сборную Боснии и Герцеговины опорный полузащитник провел 40 матчей с 2007 по 2013 год. После завершения карьеры игрока он работал в тренерском штабе ЦСКА в 2013—2015 годах. С 2015 года занимает должность тренера в ДЮСШ московского клуба.