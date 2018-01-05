Рахимич намерен совмещать работу тренера в сборной Боснии и Герцеговины и ЦСКА

В четверг стало известно, что 41-летний Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины. Специалист будет помогать новому главному тренеру команды хорвату Роберту Просинечки.

«Это неожиданная для меня новость, — признался Рахимич. — Мне вчера позвонили и сказали, что назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с клубом по вопросу совмещения должностей. У меня есть желание остаться в ЦСКА — сборная играет нечасто, поэтому будет возможность совмещать посты».

«Это шаг в моей карьере, — добавил он. — Я надеюсь, это будет успешный опыт. А в дальнейшем хотел бы возглавить взрослую команду».

Рахимич входил в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2015 году он был утвержден федерацией в качестве скаута сборной.