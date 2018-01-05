Украинский легионер «СКА-Хабаровск» возвращается домой

Полузащитник футболистов хабаровского СКА Денис Дедечко перебрался в Мариуполь, где собирается выступать за клуб с одноимённым названием в чемпионате Украины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу украинского клуба. Он будет выступать за «Мариуполь» до конца нынешнего чемпионата



Напомним, что воспитанник украинского футбола Денис Дедечко за армейцев играл с лета 2016 года. Вместе с дальневосточниками пробился в Премьер-лигу российского футбола.



В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл за СКА 20 матчей (с учётом Кубка России) и забил три гола.



Всего же в составе хабаровчан за полтора года Дедечко выходил на поле 54 раза и провёл пять мячей.



Кстати, по итогам осенней части сезона-2016/17 Денис уже покидал нашу команду, но вскоре вернулся.