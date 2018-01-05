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04:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Украинский легионер «СКА-Хабаровск» возвращается домой

Денис Дедечко карьеру продолжит в ФК «Мариуполь».

Полузащитник футболистов хабаровского СКА Денис Дедечко перебрался в Мариуполь, где собирается выступать за клуб с одноимённым названием в чемпионате Украины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу украинского клуба. Он будет выступать за «Мариуполь» до конца нынешнего чемпионата

Напомним, что воспитанник украинского футбола Денис Дедечко за армейцев играл с лета 2016 года. Вместе с дальневосточниками пробился в Премьер-лигу российского футбола.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл за СКА 20 матчей (с учётом Кубка России) и забил три гола.

Всего же в составе хабаровчан за полтора года Дедечко выходил на поле 54 раза и провёл пять мячей.

Кстати, по итогам осенней части сезона-2016/17 Денис уже покидал нашу команду, но вскоре вернулся.

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