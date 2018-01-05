Журналист La Gazzetta dello Sport: Манчини — дорогостоящий пассажир в «Зените»
Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов рассказал, как в Италии относятся к работе итальянского специалиста Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».
Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов рассказал, как в Италии относятся к работе итальянского специалиста Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».
«С Манчини я пролетел, как фанера над Парижем. В La Gazzetta dello Sport писал заметки о том, как он уже выиграл чемпионат России, и в это итальянцы поверили. Писал я очень убедительно, причём не один раз, и сам себя в этом убедил. Это грустная история. Манчини оказался пассажиром, причём, судя по всему, дорогостоящим. Такое ощущение, что ему просто до лампочки. По его интервью, по выражению лица, по эмоциям… Посмотрите, как умирает Каррера, как Спаллетти прыгает с голым торсом. Манчини с голым торсом можно себе представить только на фотосессии, а Спаллетти у меня на глазах бегал в таком виде под снегом.
Создаётся такое ощущение, что человек просто сейчас пересиживает. Такое у многих бывает в работе. Он пересиживает без энтузиазма, и это,
Руководство «Зенита» уговорило Роберто возглавить команду. «3+2″ — это настолько абсурдный контракт. Как по нынешним временам можно подписывать подобные соглашения? Это же кабала — не для Манчини, а для клуба. Как от такого откажешься? На тот момент у него не было конкретных предложений. “Зенит” ошибся в данном случае с человеком, который не попал в волну. Судя по всему, была слепая влюблённость в Манчини. Видимо, Фурсенко так решил — и не попал. Но ещё три месяца впереди, вдруг “Зенит” выиграет чемпионат. Конечно, не похоже, но почему нет? Дальше — Лига Европы, и там Манчини будет стараться. Для него это будет витрина», — сказал Кудинов в эфире радио «Маяк».