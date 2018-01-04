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4 января, источник: ТАСС

СМИ: «Лилль» хочет досрочно вернуть нападающего Эдера из аренды в «Локомотиве»

ТАСС, 4 января. Французский футбольный клуб «Лилль» хочет досрочно вернуть португальского нападающего Эдера, который летом был арендован российским «Локомотивом». Об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.

Источник: ИТАР-ТАСС

В январское трансферное окно «Лиллю» запрещено регистрировать новых футболистов, но клуб может усилить состав игроками, которые ранее были отданы в аренду в другие команды. В связи с этим главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье, который в декабре сменил на этом посту аргентинца Марсело Бьельсу, заинтересован в досрочном возвращении Эдера в расположение клуба. На данный момент в составе французской команды имеется только один нападающий — 20-летний аргентинец Эсекьель Понсе. Сообщается, что Эдер является приоритетным вариантом усиления для Гальтье.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского «Суонси» в «Лилль». В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе «Лилля», забив семь мячей и отдав пять результативных передач.

Эдер в августе перешел в московский клуб на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 15 матчей в составе «Локомотива» и забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

«Лилль» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 19 очков в 19 матчах.

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