Тайны черкизовского двора
«Советский спорт» обратил внимание на «растущий график» интриг «Локомотива», славившегося едва ли не самой семейной атмосферой среди всех российских клубов.
«Советский спорт» обратил внимание на «растущий график» интриг «Локомотива», славившегося едва ли не самой семейной атмосферой среди всех российских клубов.
Столичный «Локомотив» вступил в новый 2018 год в статусе парадоксального лидера
ГЕРКУС & ШТОФФЕЛЬХАУС VS СЁМИН
Президент «железнодорожников» Илья Геркус, будучи по сути нанятым на работу сотрудником, не является самостоятельной фигурой в принятии стратегических решений и вынужден согласовывать ключевые действия с советом директоров, в котором
А с самым что ни на есть футбольным человеком — символом побед
Яблоком раздора, как это нередко бывает в подобных ситуациях, стала трансферная политика клуба, определяет которую Геркус в связке со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Сёмин же за долгие годы в профессии привык лично разруливать селекционные вопросы, полагаясь в данном аспекте на помощь своего старинного соратника Виктора Тищенко.
Однако в нынешней системе координат Юрию Павловичу отведена исключительно тренерская роль, в результате чего между заинтересованными сторонами перманентно возникают серьёзные трения. Ярким примером тому служит несостоявшийся летний переход из «Спарты» Вячеслава Караваева, вето на который наложил не кто иной, как Сёмин.
Отчасти схожая история имела место и с Никитой Медведевым с той лишь разницей, что вратарь, установивший в составе «Ростова» рекорд по продолжительности сухой серии для чемпионатов России,
И тот сначала бросил не имеющего игровой практики голкипера в бой в кубковой встрече с «Крыльями Советов». Потом выпустил в сложнейшем матче против «Шерифа», когда травмировался основной страж ворот «железнодорожников» Маринато Гилерме. А затем, пойдя на принцип, под видом проигранной конкуренции в борьбе за пост № 1 усадил его в глухой запас, толком так и не предоставив ему шанс проявить себя.
Очевидно, что мириться со сложившимся раскладом наставник «Локомотива» не намерен. Поэтому, всячески избегая прямого общения с Геркусом, он не гнушается при случае уколоть в своих интервью не говорящего
Рассказывают, что после заключительного перед зимней паузой матча с «Тосно», успех в котором был обеспечен за счёт голов Джефферсона Фарфана и Антониу Эдера, оказавшихся в команде стараниями немецкого функционера, Сёмин в самолёте из
Вот такой своеобразный подарок был преподнесён немцу в канун его 47-летия в «благодарность» за яростные труды по поиску квалифицированных кадров в стеснённых финансовых рамках. Хотя ещё совсем недавно именно Юрий Павлович на радостях от гостевого разгрома «Зенита» восторженно называл Фарфана гением, что в немалой степени должно также относиться и к менеджеру, чьи связи помогли выдернуть перуанца из Арабских Эмиратов в Москву.
Чувствуя откровенно предвзятое к себе отношение и, как следствие, ощущая нешуточное давление, Штоффельсхаусу, безусловно, нелегко сохранять душевное равновесие. Однако европейский менталитет вкупе с поддержкой со стороны Геркуса не позволяют ему вступить в публичную перепалку. Правда, и дальнейшая работа на занимаемом посту в столь нервозной обстановке, когда конструктивный диалог с тренерским штабом попросту отсутствует, вряд ли добавляет спортдиру и его патрону позитивных эмоций.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Тут бы, по логике вещей, своё веское слово,
Теперь же становится окончательно ясно, что дальше придерживаться выжидательной тактики, делая вид, что в вверенном клубном хозяйстве не происходит ничего экстраординарного, чрезвычайно опасно, с точки зрения борьбы за чемпионство. Поскольку когда, как не в открывшееся зимнее трансферное окно, предпринимать важнейший шаг на пути к долгожданному титулу? Или
Впрочем, как показывает практика, отнюдь не всё поддаётся элементарной логике. Ибо совет директоров в лице того же Мещерякова вместо решения оперативных задач вдруг неожиданно обеспокоился судьбой вполне благополучной, судя по результатам и количеству представителей в сборных различных возрастов, академии «Локомотива».
Разумеется, в самом факте трепетной заботы о подрастающем «железнодорожном» поколении нет ничего предосудительного. Напротив, нехватка внимания к проблематике
ТЕНЕВЫЕ ДЕЛЬЦЫ ОТ ФУТБОЛА
Но вся
Той же уже проторенной дорожкой в столицу Татарстана едва не проследовал и Алексей Миранчук, удержать которого под
А сейчас, по имеющейся информации, совет директоров «железнодорожников» с подачи Мещерякова на должность куратора всех молодежных команд упорно лоббирует кандидатуру уволенного за былые грехи ещё прежним руководством Кузьмичёва. Происходит это путем создания комиссии, которая на протяжении декабря занималась анализом деятельности академии «Локомотива» и в новом календарном году должна дать заключение о её работе.
Нельзя однозначно утверждать, носят ли сомнительные инициативы Мещерякова осознанный характер, или его целенаправленно вводят в заблуждение движимые реваншистскими настроениями оторванные от кормушки теневые дельцы, чьи амбиции явно не ограничиваются лишь молодёжным футболом. Неслучайно, же незадолго до зимних каникул вновь активизировались разговоры о смене клубной прописки Антоном Миранчуком, ставшим в первой части текущего сезона полновесным игроком основного состава.
Как бы то ни было, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какой отчёт способна подготовить данная ревизионная комиссия, если учесть, что в её состав, помимо Кузьмичёва, вошли ещё два
А уж если принять во внимание, что в настоящий момент все вопросы, касающиеся становления и развития талантливой молодёжи «железнодорожников», курирует как раз Штоффельсхаус, то его положение представляется крайне незавидным. Окружённый со всех сторон немец рискует стать разменной монетой в
БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО И ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Но чем руководствуются желающие погреть руки у черкизовского костра — интересами «Локомотива», в
Зато о том, что основным усилением