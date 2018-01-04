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11:45 (мск), источник: ТАСС

«Фенербахче» предложил €2 млн за Кришито

ТАСС, 4 января. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» предложил российскому «Зениту» за итальянского защитника Доменико Кришито €2 млн. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российский клуб отклонил предложение, потребовав за игрока €3 млн. По данным источника, переговоры между клубами будут продолжены на следующей неделе.

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило об интересе к футболисту со стороны местного «Галатасарая».

Контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до июня 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 20 матчей, отметившись тремя голами. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из итальянского «Дженоа», за который он выступал с 2008 года, а также в 2006—2007 и 2003−2004 годах. Ранее он защищал цвета туринского «Ювентуса» (2004−2006, 2007−2008). В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.

Зимнее трансферное окно в Турции открыто с 4 января по 31 января 2018 года.

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