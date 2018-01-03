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3 января, источник: Спорт-Экспресс

Собери полную коллекцию, Квинси! Почему Промесу рано бросать «Спартак»

4 января исполняется 26 лет Квинси Промесу. Не исключено, что этой зимой футболист уедет из России. Интерес к нему проявляли оба ливерпульских клуба. Но есть ли у голландца мотивы не торопиться со сменой клуба?

Источник: Спорт-Экспресс

— Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня, — эти слова Промеса из предновогоднего интервью еженедельнику «Футбол», который признал голландца лучшим игроком года в России, вполне можно воспринять как прощание. А уж в том, что морально Квинси готов сменить обстановку, сомнений вообще нет.

Вместе с тем Массимо Каррера в интервью «СЭ» в конце декабря сказал, что у него нет информации о продаже Квинси. Но, мол, если поступит стоящее предложение…

Вопрос лишь в том, когда именно это случится. Напомним, в контракте игрока с красно-белыми прописана сумма более 30 миллионов евро (а если форварда захочет купить китайский клуб, то заплатить придется порядка 50 миллионов).

С одной стороны — это очень много. С другой, перед глазами свежий пример из Англии, где тот же «Ливерпуль» выложил за защитника «Саутгемптона» ван Дейка 84,5 миллиона евро (к слову, тоже голландца и ровесника Промеса — спартаковцу 4 января исполнится 26 лет).

При этом красные вот-вот продадут Коутинью в «Барселону» за еще большие деньги, и наверняка планируют найти замену на перспективу.

Вполне вероятно, что в какой-то момент зимнего трансферного окна возникнет ситуация, когда делать выбор придется самому Промесу: уезжать посреди сезона или дождаться лета, посмотреть в качестве болельщика чемпионат мира, перевести дух, и только потом начать новую главу в карьере.

Квинси ПРОМЕС | Источник: Спорт-Экспресс

Риск протянуть есть всегда. Не дай бог, весной случится травма. Или «Спартак» выступит во второй части сезона настолько неудачно, что интерес к Промесу спадет.

И все же причин не торопиться с отъездом сейчас видится больше.

В Лиге чемпионов Промес выдал шоу в домашнем матче с «Севильей», но в остальных матчах выглядел достаточно бледно. Язык не поворачивается сказать, что сейчас его карьера в «Спартаке» находится в пиковой точке (а значит и личные условия в новом клубе могут быть лучше, чем предложат сейчас).

Когда так можно будет сказать? Когда красно-белые еще что-нибудь выиграют. Желательно, что-нибудь весомое. Не Кубок России, где по большому счету грандов кроме москвичей в сетке не осталось, а снова премьер-лигу. Ведь отстоять титул, как известно, еще почетнее, чем завоевать его впервые. Или…

Или Лигу Европы. Вот что может стать настоящей суперрекламой для Квинси! Именно ради успеха в этом турнире стоит остаться. О возможности завоевать трофей говорить было бы, наверное, слишком смело, но даже если Квинси выдаст пару-тройку спектаклей на пути в четверть- или полуфинал, это здорово поднимет его статус.

Тем более в Лиге Европы сыграют «Арсенал», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Милан», «Лацио», «Наполи» — внимание к матчам с их участием будет самое пристальное, а значит и остальным сосредоточенных взглядов достанется.

Так что постой, Промес! Не стучи трансферными колесами. Глядишь, и «Локомотив» удастся притормозить, и Европу — впечатлить. Тогда и попрощаешься с Россией, которую окончательно перерастешь.

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