Игрока «Урала» подозревают в договорном матче
Полузащитник Петрюс Бумаль дал откровенное интервью «СЭ».
Полузащитник Петрюс Бумаль дал откровенное интервью «СЭ».
Петрюс Бумаль — возможно, главное открытие в составе «Урала» этого сезона. Камерунский хавбек — один из главных конструкторов атак команды Александра Тарханова, его коронка — передачи из глубины, отрезающие оборону соперника. Главный тренер «Урала» называл Петрюса системообразующим игроком «Урала».
До лета 2017-го вы вряд ли слышали о Бумале. В «Урал» он перешел на правах свободного агента. В Россию попал из Болгарии: в 2014-м он оказался в «Литексе», а через два года — в софийском ЦСКА. Там контракт с Бумалем заключили по схеме 1+1. До 30 апреля прошлого года ЦСКА мог предложить Бумалю продлить соглашение, но не сделал этого.
Тогда Петрюс связался с местной футбольной федерацией, чтобы уехать в расположение сборной Камеруна. Но, как рассказал футболист болгарским СМИ, ЦСКА пытался помешать ему выехать из страны. Якобы софийский клуб все же пытался продлить с ним контракт, но отправил документы «с ложной датой и фальшивой подписью». Чтобы разорвать отношения с ЦСКА, Петрюс даже нанял себе адвоката.
Работодатель в ответ обвинил Бумаля в причастности к договорным матчам. «Клуб не хотел продлевать контракт с Петрюсом
«СЭ» связался с Бумалем и выяснил все подробности.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЦСКА — ЧУШЬ СОБАЧЬЯ
— Не хочу давать ЦСКА возможности клеветать на меня. Эти слова — просто чушь собачья, — говорит Бумаль. — Для начала: как я мог продать игру, тем более важную? «Лудогорцу» я забивал. В матчах с «Левски» отдавался на сто процентов, и мы ни разу не проиграли (1:1 и 3:0. — Прим. «СЭ») В этих встречах я был одним из лучших на поле. Какие еще нужны доказательства?
Мои бывшие одноклубники по ЦСКА знают, кто я на самом деле. Болтать можно что угодно, но доказать — клянусь вам — у ЦСКА не получится. Мне самому интересно, с кем я «контактировал»?
— Никогда не играли в матчах, которые казались вам странными?
— Ни разу не участвовал в подобном. Даже подумать об этом не мог! Многие болельщики ЦСКА писали мне в соцсетях: «Не волнуйся, Петрюс! Мы с тобой и за тебя. Ты был одним из лучших в команде, настоящим зверем! А клубу мы не верим. Тебя просто хотят очернить».
— Матч прошлого сезона «Урала» с «Тереком» (1:4) вызвал много подозрений. Можете предположить, что ваша нынешняя команда
— Я так не думаю. Едва ли это вообще возможно. Не знаю, зачем
— Что за хроническая травма,
— Еще одна дикость. Как можно этому верить? Я мог пропустить игру
Ну, а утверждать, что клуб
— В декабрьской игре с «Зенитом» (1:2) вы покинули поле
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ЦСКА ОТНОСИТСЯ К ИГРОКАМ, КАК К РАБАМ
— ЦСКА хотел сохранить вас?
— Хозяин клуба Гриша Ганчев вызвал меня к себе в офис и предложил новый контракт. Я был не против рассмотреть варианты. Хотя меня поразило, что Ганчев сказал дальше: «Если останешься, будешь первым темнокожим легионером ЦСКА». Хотя со мной в команде уже играли африканец Кевин Кубемба, Густаво Кульма из Колумбии. С чего я
— Вы уже тогда были настроены уходить из ЦСКА?
— Да. Я знал, на что способен в футболе. Зачем мне оставаться в Болгарии, если подвернулся шанс уйти? А когда я увидел, как поменялось отношение ЦСКА ко мне, сразу понял: «Ладно, пора искать новый клуб». Я хотел играть за сборную Камеруна, а из болгарской лиги туда не пробиться. ЦСКА пока не чемпион, хотя и может стать им в ближайшем будущем. Фанатам ЦСКА я этого искренне желаю.
— Почему в итоге отказали Ганчеву?
— Мне прислали новый контракт, но он оказался подделкой! За меня поставили фальшивую подпись. На это я ответил клубу: «Как я могу это подписать, когда вы так меня… [обманываете]?».
Потом я попросил клуб предоставить запись камер, которые могли бы подтвердить, что я заходил в офис клуба и подписывал бумаги. Но один парень из ЦСКА ответил на мою просьбу: «Ты что! Меня сразу же уволят». Я ведь и правда был в офисе, но никаких документов не видел.
— ЦСКА не понравилось ваше намерение уйти?
— Да, и это понятно. Клуб хочет продавать игроков. А ведь Ганчев называл меня лучшим в команде. Как же можно лучшего отпускать бесплатно?
— ЦСКА пытался запретить вам выезд из Болгарии. Что вы сделали, чтобы покинуть страну?
— Попросил ЦСКА выдать мне бумагу о том, что я свободный агент. Отказали: «Бумаль —
— У вас есть адвокат. В суд пойдете?
— Если будет надо, докажу все что угодно. Болельщики ЦСКА и все игроки подтвердят: Ганчев говорит неправду. Сейчас я уже не хочу тратить силы на споры. Сейчас все у меня в жизни идет хорошо. Каждый день благодарю бога.
РФПЛ — В ТОП-6 ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ
— Почему вы выбрали «Урал»?
— Я счастлив здесь! Уровень чемпионата России несравнимо выше, чем в Болгарии. Там всего три сильных команды — ЦСКА, «Левски» и «Лудогорец» — да и те не самые мощные. РФПЛ — другое дело. Ваш чемпионат входит в
— Я слышал, что сначала ваш агент выдвинул условия, которые не устроили «Урал». Тогда вы решили отказаться от его услуг, и трансфер состоялся. Так и было?
— Эта история уже в прошлом. Пусть все останется между нами. Скажу одно: «Урал» хотел заполучить меня, а я — перейти сюда. Иногда переговоры проходят непросто. Нужно, чтобы все участники сделки пришли к согласию, но если хоть одна сторона
С РАСИЗМОМ СТОЛКНУЛСЯ ТОЛЬКО В БОЛГАРИИ
Бумаль переехал из Камеруна во Францию в шесть лет. Ребенком он мог попасть «ПСЖ», но вместо этого начал карьеру в «Сошо». Туда его через силу отвел старший брат. Еще в 12 Бумаль занимался легкой атлетикой, а мяч гонял на улице с соседскими ребятами и даже не хотел играть в футбол профессионально. Через семь лет Бумаль противостоял в Лиге 1 Кавани и Ибрагимовичу. Париж и вообще Франция Петрюсу не слишком понравились.
— Если у меня есть выбор, предпочитаю жить не во Франции, — признается Бумаль. — Париж — слишком быстрый и шумный город. А французы и правда порой холодны, с ними не всегда есть контакт. Сейчас я живу в Екатеринбурге с женой, и она всем довольна.
— Кто холоднее — французы или русские?
— В каждом новом месте ты должен заново доказывать. И в России. Когда я только пришел в «Урал», видел: не все игроки расположены ко мне на сто процентов. Но спустя пару месяцев все наладилось. В Екатеринбурге смущает только одно: не так много русских владеют английским языком. Вряд ли в Москве так же, но в Екатеринбурге я сталкиваюсь с этим. Например, когда хочу выбраться в магазин или погулять. Но это небольшая проблема, все заканчивается хорошо!
— С расизмом не сталкивались?
— Только в Болгарии. ЦСКА тогда встречался с «Пирином» (2:0). Пара фанатов наших соперников гудели и ухали в мой адрес. Мне было за них просто стыдно. Я черный, он белый — что с того?
Стараюсь относиться к такой реакции с пониманием. Даже среди черных встречаются идиоты. Просто некоторые росли и воспитывались, ничего не зная о мире вокруг.
— В октябре «Урал» сыграл товарищеский матч с заключенными. Как все прошло?
— Здорово, что клуб пошел на это. Да, люди, с которыми мы сыграли, сделали много плохого — но они остаются людьми. Взглянуть в глаза таким людям и вообще понимать, что все порой совершают ошибки, очень важно. В Камеруне у меня уже был такой опыт: несколько раз я посещал тюрьму. Разговорился с одним заключенным и спросил его: «Как к 20 годам ты оказался за решеткой? Обещай больше не возвращаться сюда после того, когда выйдешь на свободу».
ПОСЛЕ «УФЫ» ТАРХАНОВ ИМЕЛ ПРАВО ПОБИТЬ НАС
— Как отреагировали на то, что президент «Урала» Григорий Иванов смотрит матчи со скамейки запасных?
— Конечно, это необычно. Но Иванов — очень крутой! У него есть страсть к футболу, он не скрывает эмоций. При этом никогда не говорит попусту, никогда не «убивает» игроков. Да, сразу после неудачного матча Иванов может сказать
— Тарханов спокойнее Иванова?
— Одно из лучших качеств нашего тренера — позитив, который от него исходит. После разговора с ним ты никогда не опустишь голову. После таких матчей, как наш с «Уфой», 98 процентов тренеров на месте Тарханова начали бы избивать своих игроков. Тогда мы выглядели реально плохо! Но коуч сказал: «Давайте забудем эту игру и поработаем как следует, чтобы подготовиться к следующему туру». В итоге с «Краснодаром» и «Зенитом» мы сыграли прилично.
— Недавно Тарханова спросили, почему Бумаль не бьет по воротам. Он пошутил: «Петрюс просто не умеет». Так и есть?
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ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СЫГРАЮ НА ЧМ-2018
— С Самюэлем Это’О знакомы?
— Лично — нет. Хотя помню, как он перешел в «Анжи». Зато мы иногда общаемся с Алексом Сонгом из «Рубина». Он, как и Майкл Эссьен, для меня образцовые полузащитники. Сонгу я не раз писал и звонил, чтобы
Сейчас, насколько я знаю, Алекс не очень счастлив в «Рубине». А как еще, если не играешь? Но игрок такого уровня, как Сонг, найдет выход из ситуации и еще покажет себя.
— Почему вы не сыграли за сборную Камеруна на Кубке конфедераций?
— Меня включили в расширенный список — но, к сожалению, не в итоговый. Таково решение главного тренера (после Кубка конфедераций Уго Брос покинул свой пост. — Прим. «СЭ»). Я его уважаю. Конечно, ждал, что сыграю на Кубке конфедераций, ведь мой сезон в ЦСКА получился удачным. Видимо, недостаточно.
Только в ноябре я дебютировал в сборной Камеруна. Сбылась моя мечта! Мне пришлось многое пройти на этом пути. Жаль, что не сыграю на чемпионате мира-2018. Зато Камерун принимает Кубок африканский наций через два года. Буду работать еще усерднее, чтобы закрепиться в сборной.