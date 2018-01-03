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3 января, источник: Спорт-Экспресс

Игрока «Урала» подозревают в договорном матче

Полузащитник Петрюс Бумаль дал откровенное интервью «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Петрюс Бумаль — возможно, главное открытие в составе «Урала» этого сезона. Камерунский хавбек — один из главных конструкторов атак команды Александра Тарханова, его коронка — передачи из глубины, отрезающие оборону соперника. Главный тренер «Урала» называл Петрюса системообразующим игроком «Урала».

До лета 2017-го вы вряд ли слышали о Бумале. В «Урал» он перешел на правах свободного агента. В Россию попал из Болгарии: в 2014-м он оказался в «Литексе», а через два года — в софийском ЦСКА. Там контракт с Бумалем заключили по схеме 1+1. До 30 апреля прошлого года ЦСКА мог предложить Бумалю продлить соглашение, но не сделал этого.

Тогда Петрюс связался с местной футбольной федерацией, чтобы уехать в расположение сборной Камеруна. Но, как рассказал футболист болгарским СМИ, ЦСКА пытался помешать ему выехать из страны. Якобы софийский клуб все же пытался продлить с ним контракт, но отправил документы «с ложной датой и фальшивой подписью». Чтобы разорвать отношения с ЦСКА, Петрюс даже нанял себе адвоката.

Работодатель в ответ обвинил Бумаля в причастности к договорным матчам. «Клуб не хотел продлевать контракт с Петрюсом из-за хронической травмы голеностопного сустава, — сообщалось в заявлении на сайте ЦСКА. — По этой причине он часто пропускал тренировки и был вынужден часто просить замену по ходу игры. И если это не устраивает его, то у нас есть доказательства того, что Петрюс контактировал с различными игроками разных клубов по поводу результатов в некоторых важных матчей для нашего клуба».

«СЭ» связался с Бумалем и выяснил все подробности.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЦСКА — ЧУШЬ СОБАЧЬЯ

— Не хочу давать ЦСКА возможности клеветать на меня. Эти слова — просто чушь собачья, — говорит Бумаль. — Для начала: как я мог продать игру, тем более важную? «Лудогорцу» я забивал. В матчах с «Левски» отдавался на сто процентов, и мы ни разу не проиграли (1:1 и 3:0. — Прим. «СЭ») В этих встречах я был одним из лучших на поле. Какие еще нужны доказательства?

Мои бывшие одноклубники по ЦСКА знают, кто я на самом деле. Болтать можно что угодно, но доказать — клянусь вам — у ЦСКА не получится. Мне самому интересно, с кем я «контактировал»?

— Никогда не играли в матчах, которые казались вам странными?

— Ни разу не участвовал в подобном. Даже подумать об этом не мог! Многие болельщики ЦСКА писали мне в соцсетях: «Не волнуйся, Петрюс! Мы с тобой и за тебя. Ты был одним из лучших в команде, настоящим зверем! А клубу мы не верим. Тебя просто хотят очернить».

— Матч прошлого сезона «Урала» с «Тереком» (1:4) вызвал много подозрений. Можете предположить, что ваша нынешняя команда когда-то играла нечестно?

— Я так не думаю. Едва ли это вообще возможно. Не знаю, зачем кому-то приплетать негатив. Да и я год назад в «Урале» еще не играл, так что мне говорить о том матче совсем неправильно.

— Что за хроническая травма, из-за которой ЦСКА якобы не захотел подписывать с вами новый контракт?

— Еще одна дикость. Как можно этому верить? Я мог пропустить игру из-за желтой карточки или ушиба. В паре матчей я не принимал участия, потому что чувствовал боль в колене. Но не в голеностопном суставе.

Ну, а утверждать, что клуб из-за «травмы» не хотел оставлять меня в команде, — вообще позор. Наоборот, ЦСКА хотел, чтобы я остался. Но меня не устраивали условия.

— В декабрьской игре с «Зенитом» (1:2) вы покинули поле из-за травмы — как раз голеностопа. Это не то, что волновало ЦСКА?

— Нет-нет! Я травмировал голень лишь однажды — пару лет назад. И тоже без страшных последствий. В этот раз я хотел остановить нападающего «Зенита» (Кокорина. — Прим. «СЭ»), наступил ему на ногу, и в этот момент у меня вывернулся голеностоп. Ничего серьезного, думаю, это что-то вроде растяжения. Но последнюю игру, против «Арсенала», все же пришлось пропустить. Я поддерживал команду с трибуны. Жаль, что «Урал» не удержал победу — она была для нас очень важна.

ЦСКА ОТНОСИТСЯ К ИГРОКАМ, КАК К РАБАМ

— ЦСКА хотел сохранить вас?

— Хозяин клуба Гриша Ганчев вызвал меня к себе в офис и предложил новый контракт. Я был не против рассмотреть варианты. Хотя меня поразило, что Ганчев сказал дальше: «Если останешься, будешь первым темнокожим легионером ЦСКА». Хотя со мной в команде уже играли африканец Кевин Кубемба, Густаво Кульма из Колумбии. С чего я первый-то?

— Вы уже тогда были настроены уходить из ЦСКА?

— Да. Я знал, на что способен в футболе. Зачем мне оставаться в Болгарии, если подвернулся шанс уйти? А когда я увидел, как поменялось отношение ЦСКА ко мне, сразу понял: «Ладно, пора искать новый клуб». Я хотел играть за сборную Камеруна, а из болгарской лиги туда не пробиться. ЦСКА пока не чемпион, хотя и может стать им в ближайшем будущем. Фанатам ЦСКА я этого искренне желаю.

— Почему в итоге отказали Ганчеву?

— Мне прислали новый контракт, но он оказался подделкой! За меня поставили фальшивую подпись. На это я ответил клубу: «Как я могу это подписать, когда вы так меня… [обманываете]?».

Потом я попросил клуб предоставить запись камер, которые могли бы подтвердить, что я заходил в офис клуба и подписывал бумаги. Но один парень из ЦСКА ответил на мою просьбу: «Ты что! Меня сразу же уволят». Я ведь и правда был в офисе, но никаких документов не видел.

— ЦСКА не понравилось ваше намерение уйти?

— Да, и это понятно. Клуб хочет продавать игроков. А ведь Ганчев называл меня лучшим в команде. Как же можно лучшего отпускать бесплатно?

— ЦСКА пытался запретить вам выезд из Болгарии. Что вы сделали, чтобы покинуть страну?

— Попросил ЦСКА выдать мне бумагу о том, что я свободный агент. Отказали: «Бумаль — по-прежнему наш». Звучит как глупость, но так и было. Спросите у «Урала», там подтвердят. В ЦСКА относятся к футболистам, как к рабам. А мы имеем право сами принимать решения о своем будущем.

— У вас есть адвокат. В суд пойдете?

— Если будет надо, докажу все что угодно. Болельщики ЦСКА и все игроки подтвердят: Ганчев говорит неправду. Сейчас я уже не хочу тратить силы на споры. Сейчас все у меня в жизни идет хорошо. Каждый день благодарю бога.

РФПЛ — В ТОП-6 ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ

— Почему вы выбрали «Урал»?

— Я счастлив здесь! Уровень чемпионата России несравнимо выше, чем в Болгарии. Там всего три сильных команды — ЦСКА, «Левски» и «Лудогорец» — да и те не самые мощные. РФПЛ — другое дело. Ваш чемпионат входит в топ-шесть лучших в Европе. Может, «Урал» и не топ-клуб, но здесь есть все, чтобы быть счастливым. Мне нравится команда, она как семья. Я нуждался в таком клубе и городе, где можно спокойно вести личную жизнь и сконцентрироваться на футболе. Все, что я хочу, — биться за «Урал» каждый день. Это возможно благодаря тому, что тренер доверяет мне.

— Я слышал, что сначала ваш агент выдвинул условия, которые не устроили «Урал». Тогда вы решили отказаться от его услуг, и трансфер состоялся. Так и было?

— Эта история уже в прошлом. Пусть все останется между нами. Скажу одно: «Урал» хотел заполучить меня, а я — перейти сюда. Иногда переговоры проходят непросто. Нужно, чтобы все участники сделки пришли к согласию, но если хоть одна сторона чем-то недовольна, это замедлит дело. Такое может случиться с любом игроком.

Петрюс БУМАЛЬ (слева) против Хамеса РОДРИГЕСА в матче чемпионата Франции | Источник: AFP 2017

С РАСИЗМОМ СТОЛКНУЛСЯ ТОЛЬКО В БОЛГАРИИ

Бумаль переехал из Камеруна во Францию в шесть лет. Ребенком он мог попасть «ПСЖ», но вместо этого начал карьеру в «Сошо». Туда его через силу отвел старший брат. Еще в 12 Бумаль занимался легкой атлетикой, а мяч гонял на улице с соседскими ребятами и даже не хотел играть в футбол профессионально. Через семь лет Бумаль противостоял в Лиге 1 Кавани и Ибрагимовичу. Париж и вообще Франция Петрюсу не слишком понравились.

— Если у меня есть выбор, предпочитаю жить не во Франции, — признается Бумаль. — Париж — слишком быстрый и шумный город. А французы и правда порой холодны, с ними не всегда есть контакт. Сейчас я живу в Екатеринбурге с женой, и она всем довольна.

— Кто холоднее — французы или русские?

— В каждом новом месте ты должен заново доказывать. И в России. Когда я только пришел в «Урал», видел: не все игроки расположены ко мне на сто процентов. Но спустя пару месяцев все наладилось. В Екатеринбурге смущает только одно: не так много русских владеют английским языком. Вряд ли в Москве так же, но в Екатеринбурге я сталкиваюсь с этим. Например, когда хочу выбраться в магазин или погулять. Но это небольшая проблема, все заканчивается хорошо!

— С расизмом не сталкивались?

— Только в Болгарии. ЦСКА тогда встречался с «Пирином» (2:0). Пара фанатов наших соперников гудели и ухали в мой адрес. Мне было за них просто стыдно. Я черный, он белый — что с того?

Стараюсь относиться к такой реакции с пониманием. Даже среди черных встречаются идиоты. Просто некоторые росли и воспитывались, ничего не зная о мире вокруг. Какой-то парень жил в своей деревне, никогда ее не покидал. Вот и творит всю эту дичь, когда видит человека другой расы. Такому человеку нужно помочь, поговорить с ним. Так я и сделал тогда в Болгарии. Сказал тому фанату: «Все мы люди. Я всего лишь играю в футбол, никак тебя не трогаю, бить тебя не собираюсь. Зачем же ты так себя ведешь? Поддерживай свою команду, но без оскорблений». Надеюсь, он кое-что понял.

— В октябре «Урал» сыграл товарищеский матч с заключенными. Как все прошло?

— Здорово, что клуб пошел на это. Да, люди, с которыми мы сыграли, сделали много плохого — но они остаются людьми. Взглянуть в глаза таким людям и вообще понимать, что все порой совершают ошибки, очень важно. В Камеруне у меня уже был такой опыт: несколько раз я посещал тюрьму. Разговорился с одним заключенным и спросил его: «Как к 20 годам ты оказался за решеткой? Обещай больше не возвращаться сюда после того, когда выйдешь на свободу».

Президент «Урала» Григорий ИВАНОВ (слева) и главный тренер Александр ТАРХАНОВ (в центре) | Источник: Спорт-Экспресс

ПОСЛЕ «УФЫ» ТАРХАНОВ ИМЕЛ ПРАВО ПОБИТЬ НАС

— Как отреагировали на то, что президент «Урала» Григорий Иванов смотрит матчи со скамейки запасных?

— Конечно, это необычно. Но Иванов — очень крутой! У него есть страсть к футболу, он не скрывает эмоций. При этом никогда не говорит попусту, никогда не «убивает» игроков. Да, сразу после неудачного матча Иванов может сказать что-то резкое. Но уже через пару минут он успокаивается и шутит с тобой. Иванов относится к каждому в «Урале», как к своему сыну.

— Тарханов спокойнее Иванова?

— Одно из лучших качеств нашего тренера — позитив, который от него исходит. После разговора с ним ты никогда не опустишь голову. После таких матчей, как наш с «Уфой», 98 процентов тренеров на месте Тарханова начали бы избивать своих игроков. Тогда мы выглядели реально плохо! Но коуч сказал: «Давайте забудем эту игру и поработаем как следует, чтобы подготовиться к следующему туру». В итоге с «Краснодаром» и «Зенитом» мы сыграли прилично.

— Недавно Тарханова спросили, почему Бумаль не бьет по воротам. Он пошутил: «Петрюс просто не умеет». Так и есть?

— Ха-ха! Мои друзья тоже удивляются: «Эй, Петрюс, у тебя же хороший удар. Почему ты его не используешь?» А я и не знаю, что ответить. Когда я отдаю передачу — потенциально голевую — я счастлив больше, чем когда бью! Даже если ворота совсем рядом, я отдам мяч партеру, который находится в выгодной позиции. Это происходит на автомате.

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СЫГРАЮ НА ЧМ-2018

— С Самюэлем Это’О знакомы?

— Лично — нет. Хотя помню, как он перешел в «Анжи». Зато мы иногда общаемся с Алексом Сонгом из «Рубина». Он, как и Майкл Эссьен, для меня образцовые полузащитники. Сонгу я не раз писал и звонил, чтобы чему-то научиться. Смотрел его матчи в «Арсенале» и восхищался. Надеюсь когда-то поиграть в Англии, как Сонг!

Сейчас, насколько я знаю, Алекс не очень счастлив в «Рубине». А как еще, если не играешь? Но игрок такого уровня, как Сонг, найдет выход из ситуации и еще покажет себя.

— Почему вы не сыграли за сборную Камеруна на Кубке конфедераций?

— Меня включили в расширенный список — но, к сожалению, не в итоговый. Таково решение главного тренера (после Кубка конфедераций Уго Брос покинул свой пост. — Прим. «СЭ»). Я его уважаю. Конечно, ждал, что сыграю на Кубке конфедераций, ведь мой сезон в ЦСКА получился удачным. Видимо, недостаточно.

Только в ноябре я дебютировал в сборной Камеруна. Сбылась моя мечта! Мне пришлось многое пройти на этом пути. Жаль, что не сыграю на чемпионате мира-2018. Зато Камерун принимает Кубок африканский наций через два года. Буду работать еще усерднее, чтобы закрепиться в сборной.

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