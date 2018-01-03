Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями
"У цинизма нет границ": Пушков о новогоднем послании Порошенко
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
2.01
Манчестер Сити3
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
2.01
Суонси0
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
2.01
Саутгемптон1
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
2.01
Вест Хэм Юнайтед2
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
4.01
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
«Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый конфликт с Пугачевой
Резервный фонд России перестал существовать
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Литва сменила позицию и сказала, что сделает с Россией
«Газпром» включил счетчик Украине
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
09:55 (мск), источник: ТАСС

Гинер уверен, что в скором времени РФПЛ будет расширена до 18 команд

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в скором времени будет расширен с 16 до 18 команд. Уверенность в этом в интервью ТАСС высказал президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун в интервью изданию «Спорт-Экспресс» предложил сократить чемпионат РФПЛ до 14 команд. Семь лучших клубов по итогам «осенней» части чемпионата в «весенней» разыграли бы между собой места в еврокубках, а семь оставшихся боролись бы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд — прим. ТАСС) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция», — отметил Гинер.

«Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, “Бернли” играл с “Манчестер Юнайтед” (2:2), на последней минуте “Манчестер” “отскочил”. Не было бы “Бернли”, что, играли бы одни “Манчестеры” или “Барселона” с “Реалом”?», — сказал президент ФК ЦСКА.

«Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко, вице-премьер РФ). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд», — добавил он.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Чуда не случилось: сборная Брагина впервые без медалей
Овечкин опередил Кучерова и вышел в лидеры списка снайперов НХЛ
Вратарь сборной России Габулов подписал контракт с «Брюгге»
«Ман Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 22 матчей
Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной США на МЧМ
Полузащитник «Спартака» не исключил, что может покинуть клуб
Спорт-Экспресс
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома (лучшее за 2017) Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь