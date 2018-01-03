Гинер уверен, что в скором времени РФПЛ будет расширена до 18 команд

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун в интервью изданию «Спорт-Экспресс» предложил сократить чемпионат РФПЛ до 14 команд. Семь лучших клубов по итогам «осенней» части чемпионата в «весенней» разыграли бы между собой места в еврокубках, а семь оставшихся боролись бы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд — прим. ТАСС) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция», — отметил Гинер.

«Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, “Бернли” играл с “Манчестер Юнайтед” (2:2), на последней минуте “Манчестер” “отскочил”. Не было бы “Бернли”, что, играли бы одни “Манчестеры” или “Барселона” с “Реалом”?», — сказал президент ФК ЦСКА.