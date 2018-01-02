Родригу Кайю: защитник, которого зовут в «Зенит» в третий раз

Источник: AFP 2017

Согласно источнику, петербургский клуб готов заплатить за бразильца 13,5 миллионов евро. Если сделка состоится, сине-бело-голубые заявят 24-летнего игрока на матчи 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Напомним, летом российская команда уже пыталась подписать этого футболиста. Тогда — не получилось.

ЛЕГЕНДА «САН-ПАУЛУ»

Кайю, несмотря на относительную молодость (в августе ему исполнилось 24), уже имеет значительный опыт и способен решить проблемы «Зенита» в центре обороны, которые возникли после отъезда Гарая в «Валенсию» и окончательно не исчезли ни при Ивановиче, ни при Мевле, ни при Маммане. Всю карьеру — как юношескую, так и взрослую, — Родригу провел в «Сан-Паулу» и в ноябре 2017-го отметил очередной юбилей — 250 матчей в составе клуба во всех турнирах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbZrYANgzxW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbZrYANgzxW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Uma grande realização na minha carreira , muito feliz e honrado em completar 250 jogos pela camisa do time do meu coração. Poder olhar para trás e ter a certeza que todo trabalho, esforço e dedicação valeram a pena. Obrigado meu Deus , família , companheiros de equipe e ao @saopaulofc por sempre ter acreditado em mim. #quevenhamuitomais #deusnocomando #250jogospeloSP</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rodrigocaio_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rodrigo Caio</a> (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-12T16:03:55+00:00">Ноя 12, 2017 at 8:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В действиях Кайю есть хладнокровие, выдержка и бесстрашие. Защитник не выбрасывается на соперников без надобности, не позволяет убирать себя на элементарных замахах, плассируется и ждет подходящего момента для отбора. И если чувствует, что он настал, то жестко вступает в единоборство, не жалея ни себя, ни оппонента. Антропометрия у Кайю вроде бы не самая блестящая для центрального защитника: 182 сантиметра и 70 килограммов, однако недостатка физики в его игре не наблюдается. Неплохая стартовая скорость и отличная координация помогают ставить корпус и не давать продавить себя, а выбор позиции и высокий прыжок дают возможность бороться наверху даже с двухметровыми соперниками. Родригу, кстати, способен приносить пользу и в чужой штрафной при «стандартах». При этом бразилец неплохо владеет первым пасом, средняя точность передач — свыше 90 процентов.

Еще один плюс — универсализм. При необходимости Кайю может перебраться в опорную зону.

ОДИН МАТЧ У ДУНГИ, ТРИ — У ТИТЕ

Кайю вызывался во все юношеские и молодежные сборные Бразилии, а в 2016-м принял участие в домашней Олимпиаде. Турнир получился для хозяев триумфальным: команда во главе с Неймаром взяла золото, в финале победив по пенальти Германию. Родригу провел все шесть матчей. Выходил с первых минут, выступал надежно, вместе с партнерами позволив соперникам забить лишь один гол — как раз в решающей встрече за золото. Пока этот трофей — главное достижение Кайю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYBQkP3AG3K/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYBQkP3AG3K/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Momento inesquecível , emocionante , mágico e perfeito . Sem duvidas um dos momentos mais felizes da minha vida . Grupo maravilhoso , comissão sensacional e momentos vividos que serão marcados para sempre . #1anodoouroolimpico #prasemprenahistoria</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rodrigocaio_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rodrigo Caio</a> (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-20T14:53:42+00:00">Авг 20, 2017 at 7:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Получал потенциальный новичок «Зенита» шансы и в национальной команде Бразилии, но пока мало. Однажды его выпустил на поле прежний главный тренер Дунга в 2016-м, трижды — действующий Тите в 2017-м. Хотя есть вероятность, что на ЧМ-2018 в заявку он войдет, поскольку место в списке вызванных ему находилось вплоть до конца отборочного турнира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYqqYWiAmCD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYqqYWiAmCD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Vamos com tudo #deusnocomando #VaiBrasil ????⚽</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rodrigocaio_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rodrigo Caio</a> (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-05T16:48:08+00:00">Сен 5, 2017 at 9:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

АНТИВЕЛЛИТОН

Что касается характера, то Родригу — не капризный и не вечно недовольный персонаж, каким, к примеру, стал под конец карьеры в «Спартаке» Веллитон. Судя по социальным сетям, где у Кайю примерно 80 процентов фотографий — с тренировок или матчей, защитник думает только о футболе, и гулянки в ночных клубах ему не нужны. Отдых на природе, вечер с возлюбленной, игра в приставку — так он проводит свободное время, и болельщикам «Зенита» точно не стоит опасаться, что игрок пустится во все тяжкие.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BP0VeccgOB9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP0VeccgOB9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Final de semana com meu amor @tayanecarvalho... Aproveitando a folga pra curtir e relaxar , e o melhor sem precisar sair de São Paulo @spaventura , super indico galera ... #spaventura</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rodrigocaio_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rodrigo Caio</a> (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-28T18:15:19+00:00">Янв 28, 2017 at 10:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна отличная иллюстрация — случай в апреле этого года во время полуфинала чемпионата Паулиста против «Коринтианса». Тогда Родригу спас от незаслуженной желтой карточки нашего старого знакомого Жо. Бывший форвард ЦСКА получил предупреждение после того, как якобы нанес травму вратарю «Сан-Паулу», и должен был пропускать ответный матч. Но Кайю подбежал к судье и попросил отменить решение, сказав, что нападающий не виновен: Родригу сам случайно наступил на партнера. Арбитр прислушался.

Это признание привело к поражению «Сан-Паулу» по сумме двух встреч — 1:3. А два мяча «Коринтианса» из трех, в том числе и один — в ответной игре, забил как раз Жо. Главный тренер «Сан-Паулу» Рожериу Сени защитника за такие действия покритиковал, как и некоторые партнеры. А кто-то похвалил — эпизод обсуждался бразильскими СМИ еще очень долго. Сам же Кайю сказал, что поступил правильно и ни о чем не жалеет.

«ВАЛЕНСИЮ» СМУТИЛО КОЛЕНО

Напрашивается вопрос: если парень такой профессионал и мастер, то почему не уехал в Европу раньше? Объясняется это отчасти стечением обстоятельств. Каждое трансферное окно, начиная с 2014 года, за ним охотились многие известные клубы. Была информация о предметном интересе «Севильи», «Атлетико», «Ювентуса», «Лацио», осторожно присматривалась «Барселона».

А летом 2015 года футболист уже покинул Бразилию и оказался одной ногой в «Валенсии» — даже успел попрощаться с болельщиками «Сан-Паулу», договориться об условиях личного контракта, прилететь на медосмотр. Испанский клуб объявил о приходе новичка, везде озвучивалась сумма трансфера в 12,5 миллиона евро. И вот как раз обследование Кайю провалил. Причем его смотрели разные врачи на трех этапах, игрок даже летал в Барселону в крупную клинику, но везде выносили одно и то же заключение: трансфер лучше не совершать, у защитника проблемы с левым коленом. Выяснилось, возникли они еще в 15 лет, а к лету 2015-го еще сохранялись последствия разрыва передней крестообразной связки, который случился в 2014-м.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BSKJxbOg66X/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.62037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSKJxbOg66X/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Satisfação e grande orgulho em poder vestir essa camisa por mais 4 anos , obrigado meu Deus por essa conquista e ao @saopaulofc pela confiança . #2021 #obrigadodeus</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rodrigocaio_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rodrigo Caio</a> (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-27T22:39:08+00:00">Мар 27, 2017 at 3:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому с отъездом в Старый Свет два года назад и не вышло. Кайю оказался разочарован, кроме того, появлялась информация, что уже в Испании он выяснил: условия соглашения с «Валенсией» вовсе не такие, какие ему обещали изначально. Из-за срыва перехода футболист разорвал партнерство с агентом. А им был знаменитый Жорже Мендеш.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ

Но долго Кайю не грустил — вернулся в «Сан-Паулу» и продолжил развиваться, превратившись в одного из самых авторитетных футболистов команды. Европейские же клубы все равно продолжали забрасывать удочки каждые зиму и лето.

Год назад Родригу мог оказаться в «Севилье», а также в одном из ведущих клубов серии А. Кайю даже оформил итальянский паспорт, чтобы не считаться легионером.

Известный журналист с Апеннин Джанлука Ди Марцио прошлым летом утверждал, что защитника очень хотел заполучить «Милан», однако в августе у клуба еще не было денег, а перенести сделку на январь не получилось. В ноябре 2016-го бразильские СМИ сообщили, что вышел на футболиста и «Зенит», но тогда приобрести бразильца не удалось — предложение в 14 миллионов евро «Сан-Паулу» не принял.

Летом 2017-го петербуржцы совершили попытку № 2, и она тоже оказалась неудачной. Сначала вроде бы и Кайю, и его клуб согласились осуществить трансфер стоимостью в 18 миллионов евро (зарплата — 2,4 миллиона годовых), но потом все быстро затихло. И уже в конце июля появилась информация, что центральный защитник не рискнул ехать в Россию, поскольку захотел дождаться предложения от представителей ведущих чемпионатов.

КАК ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?

— Могу сказать лишь то, что не собираюсь переходить в «Зенит». Но я не знаю, как сложится мое будущее. Всегда говорил, что все в руках Бога. Единственное предложение, которое я получил, было от российского клуба, но я туда не пойду. Никакой конкретики нет, — сказал прошлым летом Кайю. Чуть позже им вроде бы заинтересовался «Ювентус», но и здесь развязка оказалась такой же. Еще на полгода защитник остался в Бразилии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcQ2WkagSKD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcQ2WkagSKD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">E mais uma temporada chega ao fim . Um ano muito difícil , nos fazendo ir ao limite físico e mental , mas com toda a certeza que nos deixa ainda mais forte para o que vem no futuro . “Seja forte. Não como as ONDAS que tudo destrói , mas como a ROCHA que tudo suporta ?⚫️⚪️ #deusnocomando</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rodrigocaio_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rodrigo Caio</a> (@rodrigocaio_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-04T02:18:04+00:00">Дек 3, 2017 at 6:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из 38 матчей чемпионата Родригу провел 33. Едва ли можно говорить о каком-либо прогрессе, все-таки и «Сан-Паулу» занял лишь 13-е место, и сам Кайю блистал вовсе не в каждом матче. Оценивая сезон, он сам назвал его «очень трудным, заставляющим выйти на новый уровень в будущем». Но, может, нынешней зимой защитник все-таки захочет сделать новый поворот в карьере и решится на переезд в Россию.

Если его, конечно, действительно все еще ждут в «Зените». В этом тоже есть сомнения, ведь после его отказа клуб подписал Мевлю и Мамману. Третий за полгода дорогостоящий центральный защитник — это как-то слишком даже для сине-бело-голубых.