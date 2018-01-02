СМИ: Футбольный клуб «Зенит» предложил £12 млн за защитника «Сан-Паулу» Кайо
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Как отмечается в материале, «сине-бело-голубые» ранее проявляли интерес к футболисту, но год назад Кайо отказался переезжать в Россию.
По данным издания, руководство «Зенита» убеждено, что 24-летний бразилец изменит свое мнение, когда ознакомится с условиями нового предложения российского клуба.
Если сделка по трансферу игрока будет заключена, он сможет помочь питерскому клубу в матчах 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».
Кайо выступает за «Сан-Паулу» с 2011 года, в 2017 году он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах. Защитник является олимпийским чемпионом Игр-2016 в