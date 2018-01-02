Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Раковые клетки уморили голодом
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями
В Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко
Быстрые рецепты для спонтанной вечеринки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
1.01
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
3.01
Арсенал
Челси
Все события
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Россия отомстит США за прошлогодние обиды
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
25Лучшие спортивные фото 2017 года
21:28 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Футбольный клуб «Зенит» предложил £12 млн за защитника «Сан-Паулу» Кайо

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил бразильскому «Сан-Паулу» 12 миллионов фунтов за защитника Родриго Кайо, сообщает Daily Record.

Источник: AP 2017

Как отмечается в материале, «сине-бело-голубые» ранее проявляли интерес к футболисту, но год назад Кайо отказался переезжать в Россию.

Читайте также
Орлов: Разброд и шатание есть везде, но в «Зените» перебор отрицательной массы

По данным издания, руководство «Зенита» убеждено, что 24-летний бразилец изменит свое мнение, когда ознакомится с условиями нового предложения российского клуба.

Если сделка по трансферу игрока будет заключена, он сможет помочь питерскому клубу в матчах 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

Кайо выступает за «Сан-Паулу» с 2011 года, в 2017 году он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах. Защитник является олимпийским чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
Shenzhen Open. Шарапова стала четвертьфиналисткой соревнований
Родригу Кайю: защитник, которого зовут в «Зенит» в третий раз
Месси возглавил список 100 лучших игроков года по версии Marca
Новости
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь