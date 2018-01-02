СМИ: Футбольный клуб «Зенит» предложил £12 млн за защитника «Сан-Паулу» Кайо

Источник: AP 2017

Как отмечается в материале, «сине-бело-голубые» ранее проявляли интерес к футболисту, но год назад Кайо отказался переезжать в Россию.

По данным издания, руководство «Зенита» убеждено, что 24-летний бразилец изменит свое мнение, когда ознакомится с условиями нового предложения российского клуба.

Если сделка по трансферу игрока будет заключена, он сможет помочь питерскому клубу в матчах 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».