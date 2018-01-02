Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Артем ДЗЮБА

Из «Зенита» — в «Краснодар» или куда-нибудь.

Еще летом появилась информация, что габаритный форвард не вписывается в игровую концепцию главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, поэтому Артему стоит подыскать себе новый клуб. Дзюба же решил остаться и доказать, что его помощь петербургскому клубу непременно понадобится. Увы, ничего хорошего из затеи не вышло. Пусть 29-летний футболист и появлялся частенько на поле, но похвастаться голевыми подвигами не смог, да и прежнего тренерского доверия не ощущал. Итог: два жалких гола в 23 матчах во всех турнирах.

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Можно только догадываться, насколько обидно Дзюбе было чувствовать перемену своего статуса в коллективе, слушать реплики Манчини на пресс-конференции о том, что команде необходим новый забивной нападающий, а потом наблюдать за тем, как в «Зенит» переходит Антон Заболотный. Теперь Артему с его не самой большой любовью к конкуренции нужно задуматься об уходе еще тщательнее. Даже если шансов попасть на чемпионат мира при Станиславе Черчесове у нападающего сегодня минимум, просиживать эти полгода на лавке (а то и очутиться в «Зените-2») — перспектива все равно так себе.

Претенденты на Дзюбу уже озвучивались — это «Локомотив» и «Краснодар». Правда, президент железнодорожников Илья Геркус в недавнем интервью сказал, что сейчас вопрос уже неактуален («Артем — исключительный футболист, но нашу команду не усилит»). А вот главный тренер «быков» Игорь Шалимов не скрывает: «Дзюба разнообразил бы наш футбол».

Федор СМОЛОВ

Из «Краснодара» — в Европу.

Со стороны может иногда показаться, что мы буквально прогоняем лучшего российского бомбардира в зарубежные края из нашей «нефутбольной» действительности. В эти моменты начинаешь даже чувствовать себя слегка неловко, однако все призывы идут исключительно из лучших побуждений: хочется, чтобы действительно классный отечественный игрок, находящийся в расцвете сил, проявил себя в Европе. Интерес к российскому спорту это только поднимет. Да и сам Федор не раз говорил, что очень хочет попробовать силы в ведущем чемпионате.

Главный претендент на Смолова, исходя из последней информации, — «Вест Хэм», который предложил «Краснодару» 11 миллионов фунтов. Правда, в последнее время разговоры стихли. Станет ли новым местом работы Федора именно этот лондонский клуб или какой-то другой (может, более крутой и именитый) — радоваться можно будет любому исходу. Да, есть риск столкнуться со сложностями за полгода до чемпионата мира. Но ведь на самом мировом первенстве можно сыграть вместе со сборной так, что потом ни один зарубежный клуб не заинтересуется. А сейчас спрос, судя по всему, есть…

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Квинси ПРОМЕС

Из «Спартака» — в Англию.

Болельщики красно-белых до смерти боятся этого возможного трансфера, особенно сейчас, посреди сезона, когда у команды только-только наладились дела, а впереди — борьба сразу в трех турнирах. Пока, впрочем, о переезде Промеса в Англию зимой говорить следует с большой натяжкой: слухов вокруг фигуры голландца маловато, разговоры о «Ливерпуле» затихли, информация об «Эвертоне» не очень убедительна.

Но все понимают, что в любую минуту все может измениться. Продадут, например, красные в «Барселону» Коутинью — и тут же зашевелятся в поисках замены. Стоит смириться, что сейчас трансфер Промеса куда вероятнее, чем год назад, ведь сам футболист уже не отрицает: всё возможно. Он добился с клубом всех поставленных целей, стал чемпионом и обладателем Суперкубка, сыграл в Лиге чемпионов. А как очень амбициозный спортсмен, Квинси желает расти дальше. И его придется понять.

ХОРОШИЙ ЗАЩИТНИК

В «Спартак».

Главной задачей красно-белых в предыдущее трансферное окно было приобретение качественного защитника, а лучше двух. Но чемпион сработал как-то сумбурно и непонятно: взял на фланг Петковича, на игру которого пока не взглянешь без слез, и никого не купил в центр. Сейчас у команды будет попытка номер два, и воспользоваться ей обязательно следует бережнее. Иначе так и придется молиться на здоровье возрастных Ещенко и Комбарову, и в случае чего Джикия продолжит время от времени закрывать левую бровку, а Зобнин — путешествовать по всем позициям.

Пока в прессе появилась информация лишь об одном потенциальном новичке в центр — Вериссимо из «Сантоса».

Что касается фланговых исполнителей, то красно-белые присматриваются к Скопинцеву из «Балтики» и Набиуллину из «Рубина». Будет прекрасно, если обе проблемные позиции окажутся укреплены.

ХОРОШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

В ЦСКА.

Новогодний видеоролик от армейцев, где Виктор Гончаренко загадывает в качестве желания покупку нового нападающего, а «Дед Мороз» Евгений Гинер срывает бумажку с этой мечтой и уходит, иронично улыбаясь главному тренеру и покачивая головой, стал настоящим хитом.

Только шутки — шутками, а без новых вариантов в атаке команде весной будет чрезвычайно сложно. Можно, конечно, верить в прогресс молодых или универсальность Вернблума, но…