Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ
Главные трансферные слухи РФПЛ.
Главные трансферные слухи РФПЛ.
Артем ДЗЮБА
Из «Зенита» — в «Краснодар» или
Еще летом появилась информация, что габаритный форвард не вписывается в игровую концепцию главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, поэтому Артему стоит подыскать себе новый клуб. Дзюба же решил остаться и доказать, что его помощь петербургскому клубу непременно понадобится. Увы, ничего хорошего из затеи не вышло. Пусть 29-летний футболист и появлялся частенько на поле, но похвастаться голевыми подвигами не смог, да и прежнего тренерского доверия не ощущал. Итог: два жалких гола в 23 матчах во всех турнирах.
Можно только догадываться, насколько обидно Дзюбе было чувствовать перемену своего статуса в коллективе, слушать реплики Манчини на
Претенденты на Дзюбу уже озвучивались — это «Локомотив» и «Краснодар». Правда, президент железнодорожников Илья Геркус в недавнем интервью сказал, что сейчас вопрос уже неактуален («Артем — исключительный футболист, но нашу команду не усилит»). А вот главный тренер «быков» Игорь Шалимов не скрывает: «Дзюба разнообразил бы наш футбол».
Федор СМОЛОВ
Из «Краснодара» — в Европу.
Со стороны может иногда показаться, что мы буквально прогоняем лучшего российского бомбардира в зарубежные края из нашей «нефутбольной» действительности. В эти моменты начинаешь даже чувствовать себя слегка неловко, однако все призывы идут исключительно из лучших побуждений: хочется, чтобы действительно классный отечественный игрок, находящийся в расцвете сил, проявил себя в Европе. Интерес к российскому спорту это только поднимет. Да и сам Федор не раз говорил, что очень хочет попробовать силы в ведущем чемпионате.
Главный претендент на Смолова, исходя из последней информации, — «Вест Хэм», который предложил «Краснодару» 11 миллионов фунтов. Правда, в последнее время разговоры стихли. Станет ли новым местом работы Федора именно этот лондонский клуб или
Квинси ПРОМЕС
Из «Спартака» — в Англию.
Болельщики
Но все понимают, что в любую минуту все может измениться. Продадут, например, красные в «Барселону» Коутинью — и тут же зашевелятся в поисках замены. Стоит смириться, что сейчас трансфер Промеса куда вероятнее, чем год назад, ведь сам футболист уже не отрицает: всё возможно. Он добился с клубом всех поставленных целей, стал чемпионом и обладателем Суперкубка, сыграл в Лиге чемпионов. А как очень амбициозный спортсмен, Квинси желает расти дальше. И его придется понять.
ХОРОШИЙ ЗАЩИТНИК
В «Спартак».
Главной задачей
Что касается фланговых исполнителей, то
ХОРОШИЙ НАПАДАЮЩИЙ
В ЦСКА.
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