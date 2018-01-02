Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Чем нас лечат от похмелья
Сергей Лазарев впервые показал лицо сына
В Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
1.01
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
3.01
Арсенал
Челси
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
25Лучшие спортивные фото 2017 года
17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин нарядился в панду и станцевал

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин станцевал в маске панды. Видео он выложил на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый», — подписал видеоролик футболист, находящийся в отпуске в Дубае. Он станцевал под песню «Панда» американского рэпера Desiigner.

В конце декабря 26-летний игрок опубликовал еще одно видео с отдыха. Его танцы удивили пользователей сети.

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске до 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ и Турцию.

В 2017 году Кокорин забил 20 мячей за «Зенит» во всех турнирах, что стало лучшим результатом в его карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
Shenzhen Open. Шарапова стала четвертьфиналисткой соревнований
Родригу Кайю: защитник, которого зовут в «Зенит» в третий раз
Месси возглавил список 100 лучших игроков года по версии Marca
Новости
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь