9 самых очаровательных девушек российского футбола в 2017 году
Подарок на Новый год от специалиста по «Красоте дня» Никиты Кузина.
Подарок на Новый год от специалиста по «Красоте дня» Никиты Кузина.
Вспоминаем самых красивых, ярких и впечатляющих девушек в российском футболе, которые попадали в этом году в нашу рубрику «Красота дня» и не только. Если вы пропустили некоторые статьи, то сможете увидеть самые сливки. Смотрим, наслаждаемся и поздравляем всех с Новым годом.
Екатерина, жена вратаря сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева
Игорь Акинфеев признан лучшим вратарём России в 2017 году. Голкипер ЦСКА продолжает оставаться первым номером сборной и своего клуба. Екатерина во всём поддерживает супруга. Пожелаем Игорю побольше сухих матчей в новом году, а всей семье счастья.
Анастасия, невеста полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов в минувшем году расстался со своей звёздной женой и активной участницей
Татьяна, жена вратаря «Уфы» Александра Беленова
В минувшем году вратарь «Уфы» Александр Беленов женился на прекрасной Татьяне, которая сразу взяла фамилию супруга. Девушка постоянно ходит на стадион, чтобы поболеть за своего мужа и всё свободное время проводит с ним. Надёжная опора для голкипера и просто красавица. Пожелаем молодым семейного счастья.
Диана, жена защитника сборной России и ЦСКА Георгия Щенникова
В матче против «Бенфики» Георгий получил травму лодыжки, и поддерживала его в этот непростой период жена Диана. Они познакомились ещё в школе, и про них уже давно пора снимать фильм о прекрасных семейных отношениях. Пожелаем Георгию здоровья, ему точно есть ради кого возвращаться на поле.
София, жена капитана «Краснодара» Андреаса Гранквиста
Гранквист стал лучшим футболистом Швеции в завершившемся году. После 10-летней гегемонии Златана Ибрагимовича это
Лера, невеста полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо
Лера скоро сделает Жоаозиньо главный подарок — она станет мамой его ребёнка. Именно после новостей об этом событии она попала в нашу рубрику. Скоро пара должна сыграть свадьбу. Лера ходит на все домашние матчи «Краснодара» и поддерживает будущего мужа. Теперь персональных болельщиков Жоаозиньо станет больше. Пожелаем им всего доброго и терпения — оно всегда необходимо молодым родителям.
Анна Галай, сотрудница
Самая милая блондинка РФПЛ пока не вышла замуж, но продолжает трудиться на благо своего любимого «Локомотива». Аня летает с командой по всему миру. Она не боится ни морозов Хабаровска, ни мужского коллектива, ни долгой дороги в шумном вагоне. Пожелаем ей и «Локомотиву» в новом году не сбавлять обороты.
Алина, болельщица «Кубани»
Алина Чусалина стала «Мисс-РФПЛ» ещё в 2011 году, но снова напомнила о себе, поддержав акцию #КубаньЖиви. В январе клуб испытывал большие финансовые проблемы и мог прекратить своё существование. Не знаем, что помогло команде больше — фотография Алины или деньги, которые нашли руководители «Кубани». Клуб жив и уверенно чувствует себя в середине таблицы ФНЛ. Пожелаем Алине в новом году радоваться победам любимой команды, а не спасать её от смерти.
Ксения Дели, добрая болельщица
Супермодель Ксения Дели подарила 1 млн рублей нуждающемуся болельщику дяде Мише из Краснодара на постройку дома. Она лично прилетела на встречу в город. В проекте #домдлядядимиши участвовало много людей, но именно Ксения пожертвовала больше половины необходимой суммы. Пожелаем же всему футбольному миру и всей планете побольше таких добрых поступков!