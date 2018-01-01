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17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

9 самых очаровательных девушек российского футбола в 2017 году

Подарок на Новый год от специалиста по «Красоте дня» Никиты Кузина.

Источник: Чемпионат.com

Вспоминаем самых красивых, ярких и впечатляющих девушек в российском футболе, которые попадали в этом году в нашу рубрику «Красота дня» и не только. Если вы пропустили некоторые статьи, то сможете увидеть самые сливки. Смотрим, наслаждаемся и поздравляем всех с Новым годом.

Екатерина, жена вратаря сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева

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Игорь Акинфеев признан лучшим вратарём России в 2017 году. Голкипер ЦСКА продолжает оставаться первым номером сборной и своего клуба. Екатерина во всём поддерживает супруга. Пожелаем Игорю побольше сухих матчей в новом году, а всей семье счастья.

Анастасия, невеста полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова

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Дмитрий Тарасов в минувшем году расстался со своей звёздной женой и активной участницей шоу-бизнеса Ольгой Бузовой. Но скучал один он недолго. Тарасов начал встречаться с Анастасией Костенко. Анастасия знаменита тем, что в 2014 году стала вице-мисс России. В этом году пару ждёт свадьба. Пожелаем жениху и невесте поменьше говорить «мы счастливы», а побольше чувствовать себя счастливыми.

Татьяна, жена вратаря «Уфы» Александра Беленова

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В минувшем году вратарь «Уфы» Александр Беленов женился на прекрасной Татьяне, которая сразу взяла фамилию супруга. Девушка постоянно ходит на стадион, чтобы поболеть за своего мужа и всё свободное время проводит с ним. Надёжная опора для голкипера и просто красавица. Пожелаем молодым семейного счастья.

Диана, жена защитника сборной России и ЦСКА Георгия Щенникова

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В матче против «Бенфики» Георгий получил травму лодыжки, и поддерживала его в этот непростой период жена Диана. Они познакомились ещё в школе, и про них уже давно пора снимать фильм о прекрасных семейных отношениях. Пожелаем Георгию здоровья, ему точно есть ради кого возвращаться на поле.

София, жена капитана «Краснодара» Андреаса Гранквиста

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Гранквист стал лучшим футболистом Швеции в завершившемся году. После 10-летней гегемонии Златана Ибрагимовича это всё-таки случилось. После награждения капитан «быков» позволил пошутить в адрес жены, что будет пару дней спать с кубком, а не с ней. Чтобы София не расстраивалась, мы написали о ней в нашей рубрике. Пожелаем шведской семье в новом году спать вместе без всяких наград и кубков.

Лера, невеста полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо

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Лера скоро сделает Жоаозиньо главный подарок — она станет мамой его ребёнка. Именно после новостей об этом событии она попала в нашу рубрику. Скоро пара должна сыграть свадьбу. Лера ходит на все домашние матчи «Краснодара» и поддерживает будущего мужа. Теперь персональных болельщиков Жоаозиньо станет больше. Пожелаем им всего доброго и терпения — оно всегда необходимо молодым родителям.

Анна Галай, сотрудница пресс-службы «Локомотива»

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Самая милая блондинка РФПЛ пока не вышла замуж, но продолжает трудиться на благо своего любимого «Локомотива». Аня летает с командой по всему миру. Она не боится ни морозов Хабаровска, ни мужского коллектива, ни долгой дороги в шумном вагоне. Пожелаем ей и «Локомотиву» в новом году не сбавлять обороты.

Алина, болельщица «Кубани»

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Алина Чусалина стала «Мисс-РФПЛ» ещё в 2011 году, но снова напомнила о себе, поддержав акцию #КубаньЖиви. В январе клуб испытывал большие финансовые проблемы и мог прекратить своё существование. Не знаем, что помогло команде больше — фотография Алины или деньги, которые нашли руководители «Кубани». Клуб жив и уверенно чувствует себя в середине таблицы ФНЛ. Пожелаем Алине в новом году радоваться победам любимой команды, а не спасать её от смерти.

Ксения Дели, добрая болельщица

Супермодель Ксения Дели подарила 1 млн рублей нуждающемуся болельщику дяде Мише из Краснодара на постройку дома. Она лично прилетела на встречу в город. В проекте #домдлядядимиши участвовало много людей, но именно Ксения пожертвовала больше половины необходимой суммы. Пожелаем же всему футбольному миру и всей планете побольше таких добрых поступков!

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