СМИ: футболист «Наполи» Эмануэле Джаккерини может перейти в «Спартак»

По информации источника, 32-летний итальянец недоволен недостатком игрового времени в «Наполи», поэтому может дать согласие на переход в «Спартак» к главному тренеру Массимо Каррере, с которым он знаком по работе в сборной Италии и туринском «Ювентусе».

Джаккерини в текущем сезоне провел в составе «Наполи» пять матчей, в четырех из которых он выходил на замену, а в пятом сам был заменен. Ранее двукратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» также выступал за «Чезену» и «Болонью» и английский «Сандерленд». В составе национальной сборной Джаккерини стал серебряным призером чемпионата Европы-2012 и завоевал бронзу на Кубке конфедераций-2013.