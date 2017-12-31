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«Тосно» объявил о расторжении контрактов с Бесчастных и Щербаком
«Тосно» объявил о расторжении соглашений со старшими тренерами команды Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.
«Тосно» объявил о расторжении соглашений со старшими тренерами команды Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.
«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами “Тосно” Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении
В конце ноября генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы с командой Бесчастных и Щербака. По его словам, такое решение было принято руководством клуба.
После 20 туров РФПЛ нынешнего сезона «Тосно» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.