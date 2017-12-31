«Тосно» объявил о расторжении контрактов с Бесчастных и Щербаком

«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами “Тосно” Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Тосно» в «Твиттере».