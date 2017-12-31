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00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эвертон» хочет купить Промеса: главные трансферные слухи дня

Рассказываем о том, что вы могли пропустить, пока бегали за подарками.

СПАРТАКОВЕЦ ИНТЕРЕСЕН ДРУГОЙ ЛИВЕРПУЛЬСКОЙ КОМАНДЕ

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Все давно привыкли, что главный европейский претендент на лидера «Спартака» — «Ливерпуль». Осенью за Промеса якобы предлагали 32 миллиона евро. Казалось, никуда больше Квинси уйти просто не может.

30 декабря выяснилось, что в Ливерпуле Промес интересует кое-кого еще. Об этом сообщил независимый журналист Шейн Бернс. «Квинси Промеса из «Спартака» хочет подписать «Эвертон», — написал в своем твиттере Бернс. Никаких других подробностей ни Бернс, ни его англоязычные коллеги пока не сообщали.

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В последнем на сегодня интервью (еженедельнику «Футбол») Промес подтвердил, что ему поступают предложения из трех лучших лиг Европы и уточнил, что не знает, останется ли зимой в «Спартаке». В декабре в интервью «СЭ» бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров рассказал, что за Квинси «не стоит очередь из европейских грандов», и добавил: «За Промесом станут смотреть не только “Ливерпуль” и “МЮ”, но и другие английские команды. И у них может появиться интерес».

ВЕРИССИМО ПОКА ДАЛЕК ОТ «СПАРТАКА»

«СЭ» уже сообщал об интересе чемпионов России к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. Бразильский клуб якобы устраивает предложение красно-белых в размере восьми миллионов евро.

Но Interactive Sport со ссылкой на агента Вериссимо Маркоса Рибейру сообщил, что официального предложения от «Спартака» пока не поступало. По словам Рибейру, сейчас защитник концентрируется на выступлениях за «Сантос».

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Однако агент допускает, что клубы могут договориться о сделке — в этом случае трансферу Вериссимо ничто не воспрепятствует. Переговоры по переезду Лукаса в Россию должны перейти в решающую фазу после того, как новый президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес приступит к исполнению своих обязанностей. Это произойдет 2 января.

Также к Вериссимо проявляют интерес клубы из Мексики и Италии. Известно также, что возможность приобретения бразильца рассматривает «Сент-Этьен».

ДЕДЕЧКО ПОКИНУЛ ХАБАРОВСК

Украинский полузащитник «СКА-Хабаровск» Денис Дедечко вернулся на родину. Новым клубом Дедечко стал «Мариуполь», контракт рассчитан до конца сезона. Ранее Денис выступал за «Александрию», «Ворсклу» и «Кривбасс».

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В этом сезоне Дедечко сыграл в 20 матчах, в которых забил 3 мяча — в том числе в ворота ЦСКА. Напомним, что в декабре хабаровский клуб возглавил Ринат Билялетдинов.

КОУТИНЬЮ ИЩЕТ ДОМ В КАТАЛОНИИ

Трансфер Филиппе Коутинью в «Барселону» — вероятно, главная европейская сага в ближайшее трансферное окно (не исключено, впрочем, что и в летнее). Как пишет Mundo Deportivo, Коутинью уже дал распоряжение своим представителям отыскать ему подходящий дом в Барселоне.

Это говорит о серьезных намерениях бразильца переехать в столицу Каталонии. Отметим, что трансфер мог случиться уже летом 2017-го, однако сделка сорвалась. Коутинью надеется, что в этот раз «Ливерпуль» не помешает переходу.

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Кстати, как заявил Павел Кучеров в интервью «СЭ», именно от продажи Коутинью во многом зависит потенциальный трансфер Промеса в «Ливерпуль».

ГОНЧАРЕНКО МЕЧТАЕТ О ФОРВАРДЕ

В очередном новогоднем ролике из серии «Планы — 2018» ЦСКА затронул тему трансферов. По сюжету Виктор Гончаренко загадал покупку нападающего. Затем пожелание главного тренера армейцев увидел Евгений Гинер. Нападающий в ЦСКА вскоре оказался — в виде слова, выложенного из пожеланий «выиграть Кубок России», «выиграть Лигу чемпионов», «выиграть чемпионат за 10 туров до конца».

Кажется, ЦСКА впервые продемонстрировал ироничное отношение к собственной трансферной политике. Напомним, этим летом армейцы не совершили ни одного приобретения, а покупки ЦСКА не делал уже несколько лет. Из последних трансферных новостей вокруг клуба — вероятное продление контрактов Вернблума, братьев Березуцких и Игнашевича. Кроме того, как стало известно «СЭ», ЦСКА вместе с «Краснодаром» претендует на полузащитника «Зенита» Шатова.

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«Если нам не удастся приобрести нападающего, буду думать, где лучше использовать Вернблума — в опорной зоне или в атаке», — говорил Гончаренко в интервью «СЭ».

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