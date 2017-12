Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждёт очень много работы! В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком «Пятое колесо», побеждать благодаря командной игре - а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году ещё ни раз всех удивим! И главное, Помните! Локомотив - это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только Локо! Только победа!

