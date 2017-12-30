Источник: Подозрительные допинг-пробы Мариу Фернандес и Игнашевич сдали в мае 2013 года

Ранее источник сообщил, что Международная федерация футбола запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг-пробах футболистов. Все они были взяты в 2012 — 2013 году российскими специалистами и показались ФИФА подозрительными. По данным канала, в список попали армейцы Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Петр Немов и Благое Георгиев. При этом данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА не оказалось, утверждает «Мутко против».