Источник: Подозрительные допинг-пробы Мариу Фернандес и Игнашевич сдали в мае 2013 года

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер0
Лацио0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси5
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд1
Суонси2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Милан1
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА
Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Подозрительные допинг-пробы Мариу Фернандес и Игнашевич сдали в мае 2013 года

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал даты, когда у футболистов ЦСКА могли быть взяты допинг-пробы, попавшие под подозрение ФИФА.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее источник сообщил, что Международная федерация футбола запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг-пробах футболистов. Все они были взяты в 2012 — 2013 году российскими специалистами и показались ФИФА подозрительными. По данным канала, в список попали армейцы Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Петр Немов и Благое Георгиев. При этом данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА не оказалось, утверждает «Мутко против».

По данным канала, заинтересовавшие ФИФА допинг-пробы были взяты у Мариу Фернандеса и Игнашевича 5 мая 2013 года, у Хонды — в августе того же года, а Чепчугов сдавал анализы годом ранее — в августе 2012-го.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Дзюба может начать новый сезон в ФНЛ
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА
Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой
«Челси» забил пять голов в матче чемпионата Англии
Устюгов выиграл спринт на старте «Тур де Ски»
Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу
Полгода до ЧМ-2018. Германия
Серена Уильямс проиграла в первом матче после возвращения
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь