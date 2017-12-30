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19:12 (мск), источник: Советский спорт

Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА

Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается.

Источник: Советский спорт

Появилась информация о том, что игроки ЦСКА могли принимать допинг.

Что известно к этому часу?

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у РУСАДА подробную информацию по 19 допинг-пробам. Речь идет о промежутке с 2012 по 2013 годы. Разумеется, речь идет о футболистах — как россиянах, так и тех, кто выступал в тот момент в России.

Кто под ударом?

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В настоящий момент известен лишь неполный список футболистов, которых ФИФА подозревает в применении допинга. В него вошли в основном игроки ЦСКА — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и японец Кейсуке Хонда.

Помимо армейцев в списке Роман Шишкин, Петр Немов и еще один легионер — Благой Георгиев.

Самая непростая ситуация по допингу — у Сергея Игнашевича. В списке подозреваемых он уже во второй раз.

По каким именно критериям игроки показались специалистам из ФИФА подозрительными, не уточняется.

Самое неприятное

Можно было бы счесть это не более чем традиционным вниманием международных спортивных организаций к теме допинга в России, если бы не одно «но»: выяснилось, что данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА вообще не оказалось. И это при стандартном правиле о 10-летнем сроке хранения допинг-проб! Куда именно они пропали, можно только гадать.

Так что не исключено, что нас ждет новая увлекательная серия допинг-скандала.

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