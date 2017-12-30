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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес перейдет в «Эвертон»?

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает журналист Шэйн Бернс.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, в подписании контракта с форвардом заинтересован «Эвертон». О деталях трансфера не сообщается.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил о том, что клуб не намерен продавать форварда. Также он отметил, что 25-летний голландец рассчитывает завершить сезон в составе красно-белых.

Напомним, что Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне он провел в составе спартаковцев 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.

На данный момент «Эвертон» занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков после 20 проведенных туров.

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