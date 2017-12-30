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Промес перейдет в «Эвертон»?
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает журналист Шэйн Бернс.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает журналист Шэйн Бернс.
По его информации, в подписании контракта с форвардом заинтересован «Эвертон». О деталях трансфера не сообщается.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил о том, что клуб не намерен продавать форварда. Также он отметил, что 25-летний голландец рассчитывает завершить сезон в составе
Напомним, что Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне он провел в составе спартаковцев 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.
На данный момент «Эвертон» занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков после 20 проведенных туров.