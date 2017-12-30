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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сантос» устроило предложение «Спартака» по трансферу Вериссимо

Московский «Спартак» заплатит € 8 млн за переход защитника «Сантоса» Лукас Вериссимо, утверждает Gazeta Esportiva.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, новое руководство бразильского клуба осталось довольно предложенной суммой за переход 22-летнего футболиста. Отмечается, что почти наверняка трансфер будет проведён после того, как новый президент «Сантоса» официально приступит к исполнению своих обязанностей со 2 января.

Накануне Goal сообщил, что «Спартак» планируют предложить за Вериссимо около € 7 млн. В последнее время интерес к Лукасу проявляли «Бенфика», «Сент-Этьен» и «Удинезе», и во всех трёх случаях за игрока якобы просили именно € 8 млн.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до 2022 года. В 2017-м он провёл 59 матчей, забив один гол. Лукас выступает на позиции центрального защитника.

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