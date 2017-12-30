«Сантос» устроило предложение «Спартака» по трансферу Вериссимо

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, новое руководство бразильского клуба осталось довольно предложенной суммой за переход 22-летнего футболиста. Отмечается, что почти наверняка трансфер будет проведён после того, как новый президент «Сантоса» официально приступит к исполнению своих обязанностей со 2 января.

Накануне Goal сообщил, что «Спартак» планируют предложить за Вериссимо около € 7 млн. В последнее время интерес к Лукасу проявляли «Бенфика», «Сент-Этьен» и «Удинезе», и во всех трёх случаях за игрока якобы просили именно € 8 млн.