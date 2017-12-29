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19:50 (мск), источник: Газета.Ру

Капитан «Спартака» Глушаков проиграл турнир из-за лишнего веса

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проводит отпуск, сообщает портал 161.ru.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник рассказал, что во время межсезонья он ежегодно устраивает футбольный турнир.

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На последнем соревновании его команда, в состав которой вошли полузащитник «Ахмата» Антон Швец и вратарь молодежной сборной России Александр Максименко, заняла четвертое место.

Футболист признался, что данный результат связан с лишним весом, набранным за время отпуска.

«Ну, я после отпуска, потяжелел, брюшко наел», — сказал футболист «Спартака».

Ранее Глушаков рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру.

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