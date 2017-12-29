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Капитан «Спартака» Глушаков проиграл турнир из-за лишнего веса
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проводит отпуск, сообщает портал 161.ru.
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проводит отпуск, сообщает портал 161.ru.
Полузащитник рассказал, что во время межсезонья он ежегодно устраивает футбольный турнир.
На последнем соревновании его команда, в состав которой вошли полузащитник «Ахмата» Антон Швец и вратарь молодежной сборной России Александр Максименко, заняла четвертое место.
Футболист признался, что данный результат связан с лишним весом, набранным за время отпуска.
«Ну, я после отпуска, потяжелел, брюшко наел», — сказал футболист «Спартака».
Ранее Глушаков рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру.