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19:26 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тосно» интересуется полузащитником «Тамбова» Скворцовым

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Футбольный клуб «Тосно» проявляет интерес к полузащитнику «Тамбова» Алексею Скворцову, но руководство клуба еще не заключало контракт с футболистом. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Ранее на сайте газеты «Спорт-экспресс» появилась информация, что питерский клуб уже подписал контракт со Скворцовым.

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«Пока были только разговоры, мы интересовались им, но ничего еще не подписано. Не могу точно сказать, возьмем его или нет. Непонятно, что будет с Марковым, ушел Заболотный, поэтому нам нужен нападающий. Скворцов — питерский воспитанник, а это важно», — сказал Марков.

25-летний полузащитник в текущем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) провел за «Тамбов» 24 игры и забил семь голов. После 25-го тура «Тамбов» занимает четвертое место в ФНЛ.

Ранее нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

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