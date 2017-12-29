ФК «Тосно» интересуется полузащитником «Тамбова» Скворцовым

«Пока были только разговоры, мы интересовались им, но ничего еще не подписано. Не могу точно сказать, возьмем его или нет. Непонятно, что будет с Марковым, ушел Заболотный, поэтому нам нужен нападающий. Скворцов — питерский воспитанник, а это важно», — сказал Марков.