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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Разброд и шатание есть везде, но в «Зените» перебор отрицательной массы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о микроклимате в «Зените».

Источник: РИА "Новости"

«Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» — видимо, что-то не складывается с Моуринью.

Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. Но в “Зените” сейчас перебор отрицательной массы.
Роберто Манчини

На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока «Зенита» в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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