Орлов: Разброд и шатание есть везде, но в «Зените» перебор отрицательной массы

На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока «Зенита» в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.