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28 декабря, источник: Чемпионат.com

Михалик опроверг слухи о намерении разорвать контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик опроверг информацию, согласно которой он планирует расторгнуть контракт с московским клубом.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что 34-летний украинский футболист намерен досрочно разорвать контракт с «железнодорожниками», который истекает летом 2018 года, и заняться поиском нового клуба. В нынешнем сезоне РФПЛ Михалик принял участие в девяти матчах (семь — в основе).

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Сёмина, а гуляющую в Интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной», — цитирует Михалика Footboom.

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