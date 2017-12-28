Михалик опроверг слухи о намерении разорвать контракт с «Локомотивом»

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что 34-летний украинский футболист намерен досрочно разорвать контракт с «железнодорожниками», который истекает летом 2018 года, и заняться поиском нового клуба. В нынешнем сезоне РФПЛ Михалик принял участие в девяти матчах (семь — в основе).

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Сёмина, а гуляющую в Интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной», — цитирует Михалика Footboom.