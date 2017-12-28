Cтадион ЦСКА будет носить название «ВЭБ-Арена» минимум десять лет

«На данный момент речь идет о десяти годах, но мы уверены, а также об этом свидетельствует общемировая практика, что наверняка продолжим сотрудничество. Тем более даже после трех-четырех лет у людей и футбольной общественности объект будет ассоциироваться именно с этим наименованием, поэтому крайне сложно потом это менять», — сказал Бабаев.