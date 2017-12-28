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28 декабря, источник: ТАСС

Cтадион ЦСКА будет носить название «ВЭБ-Арена» минимум десять лет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Название «ВЭБ-Арена» будет закреплено за стадионом футбольного клуба ЦСКА минимум на десять лет, а затем, скорее всего, сотрудничество будет продолжено. Об этом журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг на стадионе ЦСКА прошла торжественная установка вывески «ВЭБ-Арена».

«На данный момент речь идет о десяти годах, но мы уверены, а также об этом свидетельствует общемировая практика, что наверняка продолжим сотрудничество. Тем более даже после трех-четырех лет у людей и футбольной общественности объект будет ассоциироваться именно с этим наименованием, поэтому крайне сложно потом это менять», — сказал Бабаев.

Стадион «ВЭБ-Арена» располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

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